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小沈陽中年逆風翻盤 「披哥」封王打破偏見

娛樂新聞組／綜合報導
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小沈陽獲「披荊斬棘」總冠軍，上演喜劇演員的逆襲。 （取材自中華網）
小沈陽獲「披荊斬棘」總冠軍，上演喜劇演員的逆襲。 （取材自中華網）

AI摘要

文章摘要整理：

小沈陽在「披荊斬棘2026」以319票奪冠，從屢遭質疑到戲腔舞台驚豔全場，成功打破外界對喜劇演員的偏見。

「披荊斬棘2026」的「滾燙家族誕生夜」總決賽落幕了，小沈陽憑藉全場最高的319票個人喜愛度拿下年度總冠軍，成功獲得「滾燙X-Fire」榮譽，也成為「披哥」六季以來首位登頂的喜劇演員。

觀察者網報導，以前提起小沈陽，大家第一反應是什麼？小品、喜劇、搞笑；如今，小沈陽上演了「人到中年照樣翻盤」的名場面，同時打破所有人偏見。

有人說，綜藝都是有劇本的。就算有流程安排，九次被拒的尷尬是真的，熬夜練唱跳的汗水是真的，戲腔舞台驚艷全場的實力是真的，決賽拿到319票，也是真的。

小沈陽坦言，自己經歷了多個團體與多次成員淘汰，過程充滿坎坷，並稱「很難忘這個舞台，給了我們很多的坎坷，有快樂，有淚水，但從來沒有後悔。」

報導指出，回顧整季節目，小沈陽的奪冠之路堪稱一場極具戲劇性的「逆風翻盤」。初舞台上，他全開麥演唱「我只是個傳說」勇奪829高分，技驚四座；然而在隨後的一公選人環節中，他卻遭遇連續被拒絕9次的尷尬場面，二公排名更一度跌至墊底。面對大眾對於喜劇演員「只能搞笑、唱跳不靠譜」的固有偏見與質疑，小沈陽選擇沉下心來，在練習室裡摳動作、練氣息，以行動回應質疑。

報導稱，轉折發生在五公舞台。小沈陽在「在梅邊」中將戲腔與說唱完美融合，最終獲得898的高分，刷新本季無加成舞台最高紀錄，也徹底展現出其紮實的演唱實力。到了總決賽，他參與的團秀「現在不跳舞要干嘛」活力全開，以906的火力值突破900分大關，為其最終奪冠奠定了堅實基礎。

報導說，小沈陽指出，參加節目最大的意義就是留下優秀的舞台給觀眾留作紀念。此前，由他與妻子搭檔主演的喜劇電影「什麼意思夫婦」也在國慶檔不被看好的情況下逆襲成為票房亞軍。今年在綜藝與院線雙線開花的小沈陽，展現了跳出舒適圈的勇氣與中年翻盤的韌性。

總決賽結束後，小沈陽在社交平台發文向節目告別：「哥哥們畢業快樂。一直不太喜歡告別的場面，那咱們就不道再見，希望很快就能明天見。」他用實力證明了標籤無法定義個人上限，成功從小品舞台一路走向「披荊斬棘」的冠軍獎座。

從小品舞台到披哥冠軍，小沈陽打破所有人偏見。(取材自微博)
從小品舞台到披哥冠軍，小沈陽打破所有人偏見。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 他在「滾燙家族誕生夜」總決賽中，憑藉全場最高的319票個人喜愛度奪得年度總冠軍，並獲得「滾燙X-Fire」榮譽，成為節目六季以來首位登頂的喜劇演員。

  • 他先在初舞台以全開麥唱「我只是個傳說」拿下829分，之後雖遭遇9次被拒與排名墊底，仍持續苦練唱跳；到五公以戲腔融合說唱的「在梅邊」衝上898分，總決賽再以906火力值奠定勝局。

  • 這次奪冠不只是綜藝成績，更讓他證明喜劇演員也能唱跳兼具，打破「只能搞笑」的標籤；同時他今年在綜藝與電影都表現亮眼，展現中年轉型的勇氣與持續創作的韌性。

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