劉亦菲穿白紗美出新高度 粉絲求婚：嫁給我
劉亦菲在W中文版年度盛典以銀白婚紗造型壓軸亮相，搭配珠寶與頭紗宛如新娘，吸引粉絲告白並迅速登上微博熱搜第一。
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劉亦菲在W中文版年度盛典以銀白婚紗造型壓軸亮相，搭配珠寶與頭紗宛如新娘，吸引粉絲告白並迅速登上微博熱搜第一。
大陸女星劉亦菲1日出席W中文版年度盛典，以一身銀白色婚紗造型壓軸登場，瞬間成為全場焦點。她手捧馬蹄蓮花束，搭配珍珠頭紗、復古白色長手套及高級珠寶，宛如童話中的新娘，優雅氣場讓網友看得目不轉睛，粉絲更忍不住告白：「和我結婚！」在中國微博2小時就有3.2億閱讀，直衝熱搜第一
W中文版年度盛典1日在澳門舉行，晚會進入壓軸環節時，劉亦菲從舞台下方的升降台緩緩現身，周圍以花卉妝點，營造浪漫氛圍。她身穿銀白色高級訂製禮服，搭配寶格麗珠寶、復古白色長手套與珍珠頭紗，手中捧著一束馬蹄蓮，簡約俐落的禮服剪裁襯托出修長身形，整體造型高雅又夢幻。
大會也以「不追趕時代的人，自己就是黃金時代」形容她，為這場壓軸亮相增添話題。造型照片曝光後迅速在社群平台流傳，網友紛紛留言：「我女神太完美了」、「又美出了新高度」，更有人直接喊話：「和我結婚」，掀起粉絲熱烈討論。
這身白紗造型也讓不少陪伴劉亦菲多年的粉絲，想起她2003年出道作品「金粉世家」中的角色白秀珠。當年她將富家千金的嬌貴與傲氣詮釋得鮮明生動，清麗外型令人印象深刻，如今多年過去，再度以華麗白色造型亮相，也讓觀眾感受到她從青澀新人到氣質女星的蛻變。
此外，值得一提的是，劉亦菲這身造型竟在同一場合和女歌手劉些寧（Sally）撞婚紗造型，熱搜吵出四派，有人認為是完全不同風格的美，有人認為熱搜最該緊張的是造型師。
她以銀白色高級訂製婚紗造型壓軸現身，並搭配珍珠頭紗、復古白手套與寶格麗珠寶，整體氣質優雅夢幻，瞬間成為全場最受注目的焦點。 造型曝光後，粉絲紛紛留言告白，甚至直接喊出「和我結婚」，網友也大讚她「美出了新高度」，相關內容在微博2小時內就累積3.2億閱讀。 文章提到她的白紗造型讓人聯想到2003年《金粉世家》的白秀珠，也因同場與劉些寧撞婚紗造型，引發網友討論誰更美、甚至連造型師都被拿來調侃。
精華 FAQ
她以銀白色高級訂製婚紗造型壓軸現身，並搭配珍珠頭紗、復古白手套與寶格麗珠寶，整體氣質優雅夢幻，瞬間成為全場最受注目的焦點。
造型曝光後，粉絲紛紛留言告白，甚至直接喊出「和我結婚」，網友也大讚她「美出了新高度」，相關內容在微博2小時內就累積3.2億閱讀。
文章提到她的白紗造型讓人聯想到2003年《金粉世家》的白秀珠，也因同場與劉些寧撞婚紗造型，引發網友討論誰更美、甚至連造型師都被拿來調侃。
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