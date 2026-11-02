楊冪、趙麗穎「王不見王」？ 85花為何刻意避免同台

今年10月的時尚芭莎年度盛典紅毯，楊冪壓軸。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 網傳85花在各大盛典刻意錯峰、避免同台，楊冪、趙麗穎等人因此再掀不和傳言；外界認為壓軸待遇、粉絲對比壓力與事業路線分化，都是減少同框的原因。

「85花很刻意避免同台了」話題，近日衝上了微博第一，愈來愈多網友和粉絲發現，「85花」女星近期頻繁採用「一人一壓軸」的「錯峰出行」排外潛規則，在各大盛典上幾乎不再同台，藝人團隊也婉拒非壓軸邀約，引發楊冪 、劉亦菲 、劉詩詩、趙麗穎 等女星不和傳言，尤其楊冪與趙麗穎更是「王不見王」。據了解，85花幾乎不再同框比美，除了各自事業賽道分化，另一個原因就是不願被比下去。

近期各大時尚盛典出現明顯「排班感」，一人一場，物理錯開：芭莎盛典上，楊冪壓軸亮相，劉亦菲、劉詩詩等均未出席；VOGUE與W盛典上，劉亦菲壓軸，楊冪主動缺席；而楊冪去年還願意在VOGUE盛典、W盛典、VOGUE 20周年金九封面上甘當綠葉，多次為劉亦菲鼓掌，但在今年，特別是轉換評審賽道後，就與劉亦菲后不見后了。

而楊冪與趙麗穎也同樣是「錯峰出行」，這對85花據報導從2011年因認錯人結下粉絲梁子，此後十餘年體面避嫌，被網友稱為「內娛頂流的另類默契」。

此外，在芭莎盛典上，楊冪壓軸亮相，劉亦菲、劉詩詩等均未出席；VOGUE山谷假日盛典上，劉詩詩壓軸，其餘85花未到場。

有媒體分析，85花避同台的直接原因，一是避免無休止對比：一旦同台，網友會逐幀比較生圖、造型、座位，引發粉絲拉踩大戰和負面輿論；二是壓軸成了硬通貨，壓軸待遇被視為地位的象徵，不給壓軸便婉拒邀約；三是主辦方主動配合：為防「爭番位」引發粉絲衝突，輿論風險過高，於是主動錯開紅毯時間、分散內場座位，減少近距離接觸。

而85花的事業重心不再重疊也是原因之一。趙麗穎跳出紅毯賽道，目前專注電影和主流獎項，已獲飛天、金鷹雙料視后，極少參加時尚盛典；楊冪兼顧正劇轉型與時尚資源，「生萬物」收視奪冠，同時手握頂奢合作；劉亦菲在國民度與高定資源斷層領先，走國際路線，活動壓軸已成常態；劉詩詩則深耕劇集質感或商務領域，不再需要靠合影來證明位置。這讓網友感嘆：「以後想看到85花同台，就難上加難了。」

趙麗穎今年8月出席時尚芭莎盛典。（取材自微博）

2026 vogue山谷假日盛典，劉詩詩壓軸。（取材自微博）

近年在各項盛典中「錯峰出行」的85花女星。（取材自微博）

有網友調侃：「想上VOGUE封面的時候，大家就不刻意了？」。（取材自微博）