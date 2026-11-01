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捕獲野生胡歌 幼兒園「最帥爸爸」陪女兒拔河 穿家長背心零明星架子

記者陳穎／即時報導
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胡歌被捕獲參加女兒幼稚園的拔河活動。（取材自微博）
胡歌被捕獲參加女兒幼稚園的拔河活動。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

胡歌近日被拍到陪女兒上學、參加幼兒園親子拔河活動，展現零明星架子；他也談到市場低迷，表示如今最重視的是家人與孩子。

中國男星胡歌近年將生活重心轉向家庭，與妻子黃曦寧婚後育有女兒小茉莉，平時鮮少公開談論家人，私下卻相當享受陪伴孩子的生活。近日有上海網友直擊他現身女兒就讀的幼兒園，不僅親自接送女兒，隔天還以家長身分參加親子活動，穿著黃色背心與其他爸爸一起拔河，毫無明星架子，戴上眼鏡的模樣更添書卷氣，帥氣外型在人群中格外顯眼。

從網友分享的照片可見，胡歌當天打扮相當清爽，穿上幼兒園活動統一準備的黃色背心，與其他家長一起參與親子競賽。活動中，他投入拔河比賽，完全融入爸爸們的隊伍，沒有刻意保持明星距離。由於他戴著眼鏡，與平時螢幕上的形象略有不同，但依舊藏不住出眾外型，很快就被眼尖網友認出。

胡歌近來不只被拍到陪女兒上學，9月底也曾被目擊與妻子黃曦寧、女兒小茉莉一家三口騎腳踏車出遊。當時女兒坐在胡歌前方，受到爸爸小心環抱保護，一家人悠閒享受家庭時光。目擊網友形容，胡歌一路上不時與妻子聊天，互動自然，看得出相當珍惜陪伴家人的時間。

胡歌2021年9月與執行經紀人黃曦寧結婚，2023年1月迎來女兒小茉莉，目前女兒已3歲多，開始上幼兒園。至於外界曾傳出夫妻倆再添兒子的消息，至今並未獲得本人證實。

除了家庭生活，胡歌近來也談到演藝圈的市場變化。他日前接受專訪時坦言，影視市場景氣低迷，現在已經不像過去能完全依照自己的意願挑選劇本，電影市場相當現實，作品若票房表現不理想，後續演出機會也可能受到影響。不過，面對產業環境的變化，胡歌態度相當淡然，表示不想把太多心思放在自己無法掌控的事情上，現階段最在意的仍是家人與孩子，「只要孩子健康、快樂就好。」

精華 FAQ

  • 他先被拍到親自接送女兒，隔天又以家長身分參加幼兒園親子活動，穿上統一的黃色背心，和其他爸爸一起投入拔河比賽，完全融入現場。

  • 胡歌當天戴著眼鏡、穿著家長背心，看起來清爽斯文；他沒有刻意保持距離，而是和其他家長一起比賽，因外型出眾很快就被網友認出。

  • 他表示影視市場現實且景氣低迷，演員不再能完全按自己意願選劇本，因此不想過度糾結不可控因素，現階段最在意的是孩子健康、快樂。

胡歌 親子

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