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劉亦菲絕美白紗造型曝光 化身夢幻新娘 粉絲暴動求婚「嫁給我」

記者陳穎／即時報導
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劉亦菲的白紗造型，讓粉絲忍不住求婚。（取材自微博）
劉亦菲的白紗造型，讓粉絲忍不住求婚。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

劉亦菲在W中文版年度盛典以銀白色婚紗造型壓軸亮相，憑夢幻新娘氣場引發網路熱議，粉絲更因她的白紗美照與《金粉世家》回憶而暴動告白。

中國女星劉亦菲1日出席W中文版年度盛典，以一身銀白色婚紗造型壓軸登場，瞬間成為全場焦點。她手捧馬蹄蓮花束，搭配珍珠頭紗、復古白色長手套及高級珠寶，宛如童話中的新娘，優雅氣場讓網友看得目不轉睛，粉絲更忍不住告白：「和我結婚！」

W中文版年度盛典1日在澳門舉行，晚會進入壓軸環節時，劉亦菲從舞台下方的升降台緩緩現身，周圍以花卉妝點，營造浪漫氛圍。她身穿銀白色高級訂製禮服，搭配寶格麗珠寶、復古白色長手套與珍珠頭紗，手中捧著一束馬蹄蓮，簡約俐落的禮服剪裁襯托出修長身形，整體造型高雅又夢幻。

大會也以「不追趕時代的人，自己就是黃金時代」形容她，為這場壓軸亮相增添話題。造型照片曝光後迅速在社群平台流傳，網友紛紛留言：「我女神太完美了」、「又美出了新高度」，更有人直接喊話：「和我結婚」，掀起粉絲熱烈討論。

這身白紗造型也讓不少陪伴劉亦菲多年的粉絲，想起她2003年出道作品「金粉世家」中的角色白秀珠。當年她將富家千金的嬌貴與傲氣詮釋得鮮明生動，清麗外型令人印象深刻，如今多年過去，再度以華麗白色造型亮相，也讓觀眾感受到她從青澀新人到氣質女星的蛻變。

精華 FAQ

  • 她以一身銀白色高級訂製婚紗造型登場，搭配珍珠頭紗、復古白色長手套與寶格麗珠寶，手捧馬蹄蓮花束，整體呈現出高雅又夢幻的新娘氛圍。

  • 因為她從升降台緩緩現身，配合花卉布景與精緻造型，視覺效果非常搶眼，照片曝光後立刻在社群流傳，網友紛紛稱讚她美出新高度。

  • 許多陪伴劉亦菲多年的粉絲，看到她的白紗造型後聯想到她2003年出道作品《金粉世家》中的白秀珠，感受到她從青澀新人到氣質女星的明顯蛻變。

澳門 劉亦菲

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