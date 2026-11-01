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「霸王別姬」關師傅辭世 呂齊享耆壽101歲 曾是張國榮、張豐毅師父

記者陳穎／即時報導
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曾在經典電影「霸王別姬」飾演戲班師父「關師傅」的資深演員呂齊傳出辭世。（取材自微...
曾在經典電影「霸王別姬」飾演戲班師父「關師傅」的資深演員呂齊傳出辭世。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

曾在《霸王別姬》飾演關師傅的資深演員呂齊於11月1日辭世，享耆壽101歲；他也因《編輯部的故事》廣為人知，是中國戲劇界重要前輩。

曾在經典電影「霸王別姬」飾演戲班師父「關師傅」的資深演員呂齊傳出辭世。根據「北京日報」消息，呂齊於11月1日離世，享耆壽101歲。他除了憑藉「霸王別姬」中的嚴師形象讓影迷印象深刻，也曾在電視劇「編輯部的故事」飾演陳主編，是北京人民藝術劇院一級演員。

呂齊1925年8月出生，長年活躍於表演舞台，1993年在陳凱歌執導的電影「霸王別姬」中，飾演程蝶衣（張國榮飾）與段小樓（張豐毅飾）的師父關師傅。片中他是戲班班主，對徒弟要求嚴格，經常以「要想人前顯貴，就得人後受罪」、「人吶，要自個兒成全自個兒」訓誡弟子，將傳統戲曲行業的殘酷與師徒之間的糾葛展現得淋漓盡致。

電影後段，關師傅因不滿兩名徒弟糟蹋戲、忘了戲曲根本，悲憤之下激昂演出一段「夜奔」，最後含恨而終。雖然戲分並非全片最多，呂齊卻以嚴厲又帶著悲劇色彩的表演，留下深刻印象。

除了「霸王別姬」，呂齊也因演出電視劇「編輯部的故事」中的陳主編一角，受到廣大觀眾熟悉。他以多年舞台劇與影視表演經驗，成為中國戲劇界資深演員。如今傳出辭世消息，令影迷不捨。

精華 FAQ

  • 根據北京日報消息，呂齊於11月1日離世，享耆壽101歲。消息傳出後，讓熟悉他作品的影迷與戲劇界人士都相當不捨。

  • 呂齊在《霸王別姬》中飾演戲班師父關師傅，對徒弟要求嚴格，台詞與氣勢都極具震撼力，尤其把傳統戲班的殘酷與師徒糾葛演得很深刻。

  • 除了《霸王別姬》，呂齊也在電視劇《編輯部的故事》中飾演陳主編，因而被更多觀眾熟悉；他同時是北京人民藝術劇院一級演員，長年活躍於舞台與影視。

張國榮

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