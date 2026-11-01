劉詩詩、關曉彤、張若昀合體走紅毯 劉學義忙著躲鏡頭
2026微博視界大會紅毯在橫店登場，譚松韻、劉學義、劉詩詩、關曉彤、張若昀等藝人接連製造話題，其中劉學義躲鏡頭的反差表現最受關注。
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2026微博視界大會紅毯在橫店登場，譚松韻、劉學義、劉詩詩、關曉彤、張若昀等藝人接連製造話題，其中劉學義躲鏡頭的反差表現最受關注。
10月31日，2026微博視界大會紅毯在橫店圓明新園夏苑開啟，上百位藝人到場，紅毯誕生了不少出圈畫面。「蘭香如故」劇組劉學義牽著譚松韻的手，還現場「抄作業」擺造型，讓粉絲重溫劇中林錦岐唯妻是從場景。「千里江山圖」劇組劉詩詩、關曉彤、張若昀並肩走紅毯，被封「內娛劉關張」。直衝熱搜第一的則是入座後，劉學義縮進座椅躲鏡頭，被主持人調侃「誰在往下縮」，孟子義在旁樂得吃瓜的名場面。
綜合媒體報導，紅毯上最先抓住觀眾目光的是「蘭香如故」劇組，譚松韻、劉學義帶著同組演員一起亮相，劉學義還跟著譚松韻學動作，譚松韻兩手交叉他就兩手交叉，譚松韻鼓掌他也跟著鼓掌，譚松韻把手倒背到身後，他也跟著學，互動輕鬆有趣。譚松韻一身金色長裙，劉學義搭配黑色皮衣，兩人牽手同框的畫面，讓不少喜歡「蘭香如故」的觀眾覺得滿足。
壓軸出場的「千里江山圖」劇組，是當天熱度最高的一組，張若昀、劉詩詩、關曉彤三人並肩走上紅毯，網友順著姓氏給他們起了個「內娛劉關張」的外號。三人站在一起說說笑笑，張若昀採訪時主動把話筒遞向身邊兩位女演員；聊角色的時候，關曉彤怕劇透，小聲問一句「這能說嗎」，猶豫過後才介紹；劉詩詩剪了俐落短髮，一身黑色流蘇長裙，簡約又颯爽，被讚「氣場拉滿，女王來了。」
當天還有不少讓人印象深刻的紅毯造型和趣味插曲。陳麗君直接穿著新劇「祝姑娘」的戲服出場，把角色祝纓帶到了紅毯；孟子義一襲黑藍閃鑽抹胸禮服，手裡的銀杏葉卡片掉落在地，李昀銳彎腰幫忙拾起，還伸手扶她上台階；孫千身著超大魚尾裙亮相，因裙襬太大走錯路，被網友調侃「迷糊感溢出屏幕」；新人艾米鞋子尺碼一看就太大了，看似借來的鞋，所以整場紅毯她走路都小心翼翼的。
在內場的名場面無異就是「劉學義躲鏡頭」熱度最高。劉學義在座位上發現自己快要被鏡頭掃到時，先一步縮進座椅躲閃，僅露出頭髮，主持人凱麗喊停追問「誰在往下縮」，調侃「怎麼只看到一坨頭髮」，隨後點名孟子義。孟子義原本在旁邊樂呵著看熱鬧偷笑，鏡頭隨即轉向她，「吃瓜吃到自己頭上」的連環反應也成為話題。
劉學義當晚剛獲「年度質感演員」，台上大方台下侷促形成反差，引發熱議。有網友認為這是「I人本能」。劉學義事後發文自嘲「謝邀，微博視界大會也不缺笑話了；對粉絲調侃「躲得太絲滑」，他幽默接梗稱「提前在家練了三個月打出溜」，以玩笑方式回應。
最受矚目的包括「蘭香如故」劇組與「千里江山圖」劇組。前者有譚松韻、劉學義互動亮眼，後者則由劉詩詩、關曉彤、張若昀同框走紅毯，引發大量討論。 因為三人並肩走上紅毯，網友依照姓氏發想出「劉關張」這個外號。當晚他們互動自然、同框畫面搶眼，加上劉詩詩造型俐落，讓這組合成為熱搜焦點。 劉學義入座後發現鏡頭掃來，立刻縮進座椅躲避，只露出頭髮，被主持人當場調侃。這種與台上得獎時的大方形成強烈反差，也讓他自嘲式回應迅速引爆話題。
精華 FAQ
最受矚目的包括「蘭香如故」劇組與「千里江山圖」劇組。前者有譚松韻、劉學義互動亮眼，後者則由劉詩詩、關曉彤、張若昀同框走紅毯，引發大量討論。
因為三人並肩走上紅毯，網友依照姓氏發想出「劉關張」這個外號。當晚他們互動自然、同框畫面搶眼，加上劉詩詩造型俐落，讓這組合成為熱搜焦點。
劉學義入座後發現鏡頭掃來，立刻縮進座椅躲避，只露出頭髮，被主持人當場調侃。這種與台上得獎時的大方形成強烈反差，也讓他自嘲式回應迅速引爆話題。
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