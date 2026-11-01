72歲成龍光著膀子抱外甥女的寶寶 手臂肌肉線條搶鏡

成龍與外甥女的寶寶互動。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 72歲成龍在外甥女寶寶百日宴上光膀抱娃，溫馨互動畫面引發熱議，網友更驚訝於他多年鍛鍊維持的緊實肌肉與體能。

72歲的成龍 近日因參加外甥女的寶寶百日宴再次上了熱搜，在曝光的視頻中，成龍居家光膀抱娃，溫柔與寶寶碰拳、輕舉，畫面溫馨。不過網友們紛紛歪樓，把關注焦點放在了成龍抱娃時，線條分明的手臂肌肉上，只見臂膀青筋微凸，沒有一絲鬆垮痕跡，與花白的頭髮和面部皺紋形成反差，一身肌肉搶了百日宴所有風頭。

成龍是於10月29日前後在家中參加親戚聚會，以及為外甥女的寶寶辦的百日宴，寶寶是成龍妻子林鳳嬌妹妹的女兒所生。網傳視頻和圖片中，成龍當時剛按摩完，肩上搭條毛巾，正躺在沙發上歇著，此時有人把寶寶抱過來，他一骨碌坐直，光著膀子靠在沙發上，先伸出拳頭跟寶寶輕輕碰了一下，再單手把孩子托進臂彎。

只見成龍手臂肱二頭肌鼓著，青筋一條條凸起，絲毫不見鬆垮的皮肉，大臂上則還留著早年拍戲打出來的「雙骨」傷痕。彎腰的時候肩胛骨跟著起伏，皮膚仍不見贅肉。

鏡頭往上挪，成龍頭髮花白稀疏，頭髮明顯稀疏，掛著眼袋，脖子上有許多褶子，明顯的反差，讓評論區當場破防。 有網友說「我22歲，胳膊比他細兩圈」、「爬兩層樓就喘，人家72歲單手抱娃」，還有人感慨「存錢不如存肌肉」。

有健身的網友說，健身房吃蛋白粉堆出來的是「脹」、是塊頭，突擊幾個月就能有；成龍身上的是「緊」，是密度，得拿幾十年去磨。

成龍於1954年4月7日出生，6歲進于占元門下，是「七小福」之一，天不亮就起來扎馬步、倒立、翻跟頭。有媒 體統計過，他從影重傷29次，鼻梁裂過4回，還曾腦出血、肩脫臼、胸骨裂、尾椎傷、左腿粉碎性骨裂，一度被保險公司列為黑名單。2016年，他成為首位拿到奧斯卡終身成就獎的華人演員。

從生理角度看，70歲後肌肉通常明顯流失，能維持這樣的臂圍和線條並不常見，這與成龍自幼習武、關節和身體耐受度不同於普通人有關。直到今年已經72歲，他長期保持鍛鍊習慣始終如一，每天練功兩小時，有樓梯絕不坐電梯，看電視不用遙控器，起身走過去換台； 飲食少油少鹽，常喝紅豆湯、綠豆沙，不靠保健品，不靠養生偏方，曾把保養方式概括為「早睡早起、多運動、吃健康一點」，自稱是「七旬年輕人」。

成龍一身肌肉搶了寶寶百日宴的風頭。（取材自微博）