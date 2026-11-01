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古風歌手吾恩病逝 魔道祖師「忘羨」神曲成絕響

娛樂新聞組／綜合報導
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古風歌手吾恩病逝。(取材自金羊網)
古風歌手吾恩病逝。(取材自金羊網)

AI摘要

文章摘要整理：

曾為《魔道祖師》演唱神曲《忘羨》的古風歌手吾恩，抗癌近7年後於30日深夜病逝，享年41歲，消息震撼古風與二次元圈。

曾為廣播劇「魔道祖師」演唱主題歌「忘羨」的中國古風歌手吾恩（5n），抗癌近7年後傳出病逝噩耗，享年41歲。其伴侶「蒼白」31日透過微博帳號「白頭白尾」證實：吾恩已於30日深夜離世。消息一出震撼古風與二次元圈，大批歌迷湧入社群帳號悼念這名曾用溫潤嗓音驚豔無數人青春的歌者。

綜合媒體報導，吾恩為鸞鳳鳴原創音樂團隊歌手及小說作者，代表作包括「煮酒聽雨」、「人間縱我」、「方圓」與「同道殊途」等神曲。

他在2019年12月確診惡性極高的「胃印戒細胞癌」，漫長抗癌期間他歷經多次開腹大手術與長期化療，吾恩在社群平台坦然記錄抗癌日常，展現堅韌與樂觀。

今年3月吾恩因嚴重腸梗阻接受第三次大手術，當時癌細胞已骨轉移，8月底自曝進入疾病終末期，血氧一度跌至70%，治療重心轉為姑息支持。

疾病後期被剝奪唱歌權利的吾恩，於9月2日發布生前最後長文寫道：「我真的見不得喜歡我的人傷心……疾病把我唱歌的權利剝奪了，我沒有能力再回報大家了。」

他表示自己一點也不怕死，但接受不了喜歡他的人為他難過，並留下期許：「如果有另一個平行世界，我希望大家在那裡都好好的，我也好好的，可以每天都唱歌給大家聽。」

報導指出，隨著噩耗傳出，歌迷紛紛湧入其微博留言表達哀悼之意，「恩哥一路走好」、「不用再受折磨了」、「吾恩老師可以一直唱歌了」。

精華 FAQ

  • 吾恩抗癌近7年後病逝，伴侶31日證實他已於30日深夜離世，享年41歲。消息傳出後，許多歌迷與圈內好友都湧入社群留言悼念。

  • 他最廣為人知的代表作是為廣播劇《魔道祖師》演唱的主題歌《忘羨》，此外還有《煮酒聽雨》、《人間縱我》、《方圓》與《同道殊途》等作品。

  • 吾恩2019年確診胃印戒細胞癌，歷經多次手術與化療；今年3月腸梗阻再度開刀，8月底已進入終末期。他表示不怕死，但不忍支持者為他難過。

癌細胞 微博

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