張小斐、楊冪20年好交情 都不想站C位 找惠英紅評理

惠英紅事後曬出三人合照，配文「左擁右抱我香香軟軟的兩個寶貝」。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 楊冪與張小斐在芭莎盛典後台合影時互相謙讓C位，還找惠英紅評理，因真閨密式互動與20多年交情引發網友熱議。

近日，一段楊冪 與張小斐的合影花絮突然刷屏。視頻中，兩人正準備拍照，卻都不願站C位，張小斐一邊笑著「嫌棄」把楊冪往前推，一邊「嫌棄」說：「妳臉那麼小，妳快給我往前去。」楊冪被推得連連後退又忍不住笑，有著20年好交情的兩人一度互相謙讓僵持不下，隨後拉來坐在中間的惠英紅當「裁判」評理。網友調侃像「小孩找家長主持公道。」

據網易報導，這段合影花絮視頻是在2026年芭莎盛典後台，楊冪與張小斐合影時互相推讓對方站前排，都想躲後排顯臉小，場面像極了閨蜜拍照時的日常拉扯。楊冪對張小斐喊「妳那臉那麼小，妳快給我往前去。」兩人來回推讓誰也不肯站前排。

僵持不下時，兩人拉來坐在中間的惠英紅當「裁判」評理，張小斐笑著拽住惠英紅，楊冪在一旁急得脫口而出，被網友調侃像「小孩找家長主持公道」。惠英紅事後曬出三人合照，配文「左擁右抱我香香軟軟的兩個寶貝」。

據花絮內容，合影前，楊冪已經連誇張小斐「好好看」，張小斐聽完直接回了一句「跟她真的不需要謙虛」，語氣理直氣壯。楊冪順勢接梗吐槽：「為什麼要區別對待我？」短短幾句對話，盡顯兩人20多年「真閨密」的交情。

網友看完這段花絮的第一反應乎都是：「這不就是我和我閨密拍照時的樣子嗎？誰臉小誰被推到前面，誰好看誰負責往前站，推來推去到最後照片裡全是晃影。」有人留言：「頂流和百億（人民幣）影后湊在一起，居然像小學生拌嘴。」這種反差讓話題迅速擴散，評論區幾乎被「我和我閨密也這樣」的共鳴刷屏，並稱原來她們心中的C位是「後排」。

楊冪與張小斐是北京電影學院2005級同班同學兼室友，相識超過20年，此前並無影視合作。這次互動因老同學之間無需客套的鬆弛感出圈，「楊冪張小斐拌嘴找惠英紅評理」、「為了拍照位置打起來了」等多個話題也上了熱搜。有網友精準總結：「真朋友才會在合影時把你推到前面，然後說一句『妳臉小妳上』。」這才是不爭C位的真友情。

楊冪與張小斐合照。（取材自微博）