「最美校花」易夢玲 168公分不到40公斤 網：像活殭屍

27歲大陸女星易夢玲暴瘦，讓人擔心健康狀況。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 易夢玲出席活動時因身形過瘦引發熱議，外界質疑其健康與減重方式，她則強調自己只是骨架小且刻意控制飲食以維持上鏡。

27歲大陸女星易夢玲以「最美校花」封號走紅，2025年底與43歲金曲歌王胡彥斌同遊馬爾地夫爆出戀情，卻在今年6月傳出分手。她日前出席時尚活動，身穿桃紅色低胸禮服亮相，沒想到紅毯照片曝光後，身形意外成為焦點，雙肩與手臂骨骼明顯凸出，纖瘦體態引發網友熱議，甚至被形容像殭屍。

易夢玲表示，自己並未刻意減重 ，主要是天生骨架較小、不易長胖，紅毯前少量進食則是為了減少水腫、維持上鏡效果。事件也再度引發外界對身材焦慮與過度減重風險的討論。

易夢玲身高168公分，官方資料顯示體重約41公斤。紅毯照片曝光後，不少網友認為她比過去更加消瘦，懷疑她根本不到35公斤，留言直呼「瘦得太誇張了，毫無美感可言」，也有人擔心她的健康狀況。相關照片不僅在中國社群平台引發討論，甚至被泰國網友轉發，成為跨國話題。

她過去分享的飲食習慣如今再度被翻出，易夢玲曾分享自己的飲食控制方式，透露為了讓上鏡時臉部線條更緊緻，會嚴格限制飲食。她曾表示，早餐只攝取少量澱粉，午餐以牛肉、雞胸肉等蛋白質為主，下午5點後則避免攝取碳水化合物，平時還會飲用以芹菜、小黃瓜及檸檬打成的蔬果汁。