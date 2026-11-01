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「小城良方」女主角姜妍 嫁銀行行長卻不當闊太？

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肖戰(左)、姜妍主演「小城良方」，劇中上演一段女追男的感情戲。（愛奇藝國際版提供...
肖戰(左)、姜妍主演「小城良方」，劇中上演一段女追男的感情戲。（愛奇藝國際版提供）

AI摘要

文章摘要整理：

姜妍因《小城良方》宣傳與被拍到和丈夫逛街，再度掀起「嫁銀行行長」傳聞，但相關身分與婚姻細節都未經本人公開證實，她的生活也並非外界想像的豪門闊太。

女星姜妍的低調婚姻生活近年備受外界關注，有關她老公究竟是銀行行長的傳言一直沒斷過，近日因她現身電視劇「小城良方」的宣傳活動，又被拍到和老公一同逛街購物，相關話題再引發網友討論，有自媒體一篇描述姜妍嫁給「銀行行長」之後的生活有多「壕」引來關注。不過據了解，姜妍婚後並沒有過上典型的豪門闊太的日子，連工作室都是租舊廠房改裝的。

10月21日，央視八套黃金檔「小城良方」開播，這一次姜妍不是配角小姨，是絕對女主角「艾辰」。巧合的是，同樣是今年10月，姜妍被網友偶遇與丈夫一同逛街，丈夫全程大包小包拎著購物袋，似顯示兩人結婚多年感情穩定，畫面低調溫馨。姜妍當年低調結婚等網傳說法又被扒了出來。

網傳姜妍和老公的照片。（取材自微博）
網傳姜妍和老公的照片。（取材自微博）

據網友說法，姜妍的丈夫被爆是北京某銀行支行行長，兩人於2020年前後經宋丹丹牽線低調結婚，未正式官宣。網傳男方年薪約50萬元（人民幣，下同），戴眼鏡、氣質儒雅，性格沉穩，婚後支持姜妍繼續拍戲，每次逛街都主動承擔拎包的活。不過這些信息主要來自自媒體爆料和網友偶遇，姜妍本人從未公開確認過丈夫的具體身分與職務等相關細節。

姜妍。（取材自微博）
姜妍。（取材自微博）

「嫁給銀行行長」聽來像是過著錦衣玉食、豪車豪宅、一輩子不愁吃穿的生活，但姜妍自己不買豪宅，卻偏要租下250平舊廠房改裝成工作室，連婚禮都辦得悄無聲息，姜妍和大家的想像差了十萬八千里。而如果男方年薪真是50萬，這金額放在娛樂圈裡算不上亮眼，明星接一部戲的片酬就是其幾年的收入，2024年還拿下白玉蘭最佳女配角，姜妍的收入可能比丈夫還多。

精華 FAQ

  • 主因是她出席《小城良方》宣傳活動，又被拍到與丈夫一同逛街，男方還幫忙拎購物袋，讓外界再度聯想到先前流傳的婚姻與職業傳聞。

  • 網傳她丈夫是北京某銀行支行行長，兩人約在2020年前後經宋丹丹牽線低調結婚，男方年薪約50萬元，但這些資訊多來自自媒體與網友爆料。

  • 文章指出她並未過上典型豪門闊太生活，沒有買豪宅，反而租下250平舊廠房改裝工作室，作風相當低調；甚至有說法認為她收入可能比丈夫更高。

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