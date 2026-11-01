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王彥霖、曲哲明「小城」當情敵 戲外同鄉、同窗還睡對床

中國新聞組／北京1日電
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王彥霖在「小城良方」劇中扮演陳俊南。（視頻截圖）
王彥霖在「小城良方」劇中扮演陳俊南。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

《小城良方》中王彥霖與曲哲明戲內當情敵、戲外是同鄉同窗兼鐵哥們，從對床室友到三度合作，默契十足，讓劇中火藥味與戲外情誼形成鮮明反差。

電視劇「小城良方」憑藉溫情又搞笑的劇情引發收視熱潮。劇中，王彥霖飾演的陳俊南與曲哲明飾演的「野人前夫」張昊，為了女主角車明明針鋒相對、互不相讓，上演了一齣爆笑的情敵對峙戲碼。然而令人意想不到的是，王彥霖和曲哲明戲內是情敵，戲外睡對床，兩人不僅是上海戲劇學院08級表演系同班同學，更是同宿舍對床睡了四年的鐵哥們。

綜合影酌時光、JS娛樂報導，在最新播出的劇情中，張昊突然以一身野人造型返回小西門醫院，高調宣布辭職並希望與車明明復婚。早已暗自關心車明明的陳俊南當場陷入警備狀態，不僅趴在門上偷聽動靜，更在張昊堵人時及時挺身解圍，讓張昊只能無奈吐槽「有你啥事」，兩人之間的火藥味瞬間拉滿。

雖然劇中兩人為了感情暗中較勁，但戲外的緣分卻深厚得令人驚嘆。王彥霖與曲哲明同為遼寧老鄉，同年出生且同年考入上海戲劇學院。四年的大學生涯中，兩人住在同一個宿舍的對床。2021年王彥霖在三亞舉辦婚禮時，曲哲明便是其伴郎團的核心成員之一。

這部劇也是兩人的第三次合作。早在2015年的「秦時明月」中，兩人就曾飾演東郭植與白鳳並拍攝過兄弟寫真，被網友調侃「滿屏都是荷爾蒙」。；2024年在「飛馳人生熱愛篇」中亦有精采對戲。從並肩作戰的兄弟到如今的三搭「情敵」，近十年的默契讓他們在演對手戲時張力十足。

事業發展上，王彥霖憑藉「無心法師」、「楚喬傳」、「紅海行動」等作品早期便建立了極高辨識度，在硬漢與喜劇角色間切換自如；而曲哲明則憑藉「喬家的兒女」、「唐朝詭事錄之長安」等眾多熱播劇中的精采配角沉澱演技，被觀眾封為「眼熟實力派」。

「小城良方」首播即創下2026年央八黃金檔開播最高收視紀錄，愛奇藝熱度更突破9500。這部講述小城人情冷暖的作品，戲裡展現著生動的角色糾葛，戲外則延續著一段跨越十餘年的真摯同窗情誼，戲裡戲外的反差巧合也成為劇迷津津樂道的新佳話。

曲哲明在「小城良方」劇中扮演張浩。（視頻截圖）
曲哲明在「小城良方」劇中扮演張浩。（視頻截圖）

精華 FAQ

  • 兩人在劇中分別飾演陳俊南與張昊，為了女主角車明明互相較勁、針鋒相對，是標準的情敵關係。劇情中兩人從偷聽到解圍，火藥味相當濃厚。

  • 因為王彥霖與曲哲明不只是同鄉，還是上海戲劇學院08級表演系同班同學，當年住在同一宿舍的對床，整整相處了4年，感情非常深。

  • 這是王彥霖和曲哲明的第3次合作，從《秦時明月》的兄弟組合到《飛馳人生熱愛篇》對戲，再到如今演情敵，默契與反差感都成為看點。

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