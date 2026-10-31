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62歲張曼玉近況曝光 無濾鏡身體超軟Ｑ網看呆 急喊：多吃一點

記者陳穎／即時報導
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張曼玉摘下墨鏡大方入鏡。（取材自小紅書）
張曼玉摘下墨鏡大方入鏡。（取材自小紅書）

AI摘要

文章摘要整理：

張曼玉近日分享在倫敦體驗皮拉提斯的影片，罕見以無濾鏡真實狀態亮相，雖顯凍齡但也因纖瘦身形與歲月痕跡引發討論。

62歲金馬影后張曼玉近年逐漸淡出演藝圈，生活低調，鮮少公開露面。去年她罕見開設社群帳號，偶爾與粉絲分享生活近況。近日她再度驚喜曝光一段影片，分享今年7月在英國倫敦的生活點滴，不僅首度體驗皮拉提斯，還大方公開未經濾鏡修飾的真實模樣，凍齡膚況與纖瘦身材也意外掀起討論。

張曼玉這次前往倫敦，主要是為了支持一位相識多年的好友。好友近期取得專業教練資格，並與合夥人在當地開設皮拉提斯工作室。張曼玉坦言，自己平時對瑜伽及皮拉提斯並沒有太大興趣，但為了力挺好友，仍特地前往工作室，獻出人生第一次皮拉提斯體驗。

影片中，張曼玉換上運動鞋後便開始訓練，沒有刻意打扮，也未使用濾鏡修飾。已經62歲的她，肌膚看起來依舊細緻，氣色紅潤，整體狀態相當不錯。

在好友指導下，張曼玉嘗試多種訓練，包括利用拉繩伸展腿部、透過彈簧桿鍛鍊背部肌群，以及在近紅外線紅光墊上進行核心訓練。過程中，她展現不錯的平衡感與身體控制能力，動作相當靈活。運動期間，她也不時與好友聊天，氣氛輕鬆愉快，結束後更開心表示整個體驗相當好玩，還喝起健康果汁。

網友除了稱讚她保養得宜，也注意到她摘下墨鏡後的眼周變化，有人認為眼睛似乎比過去看起來小了一些，臉部也多了自然的歲月痕跡。此外，她穿著無袖背心運動時，纖細的手臂與肩膀線條也引發討論。

不少粉絲留言稱讚她「美了一輩子，老了也優雅健康」，認為張曼玉即使淡出演藝圈，仍保有獨特魅力；也有人對她過於纖瘦的身形感到心疼，希望她能多吃一點，讓臉頰稍微豐潤，看起來更有精神。

張曼玉注重運動和飲食。（取材自小紅書）
張曼玉注重運動和飲食。（取材自小紅書）

精華 FAQ

  • 她此次前往倫敦，是為了支持一位相識多年的好友。對方剛取得專業教練資格，並與合夥人在當地開設皮拉提斯工作室，因此她特地前去力挺並首次體驗課程。

  • 她在好友指導下嘗試了多種動作，包括拉繩伸展腿部、用彈簧桿鍛鍊背部肌群，以及在近紅外線紅光墊上進行核心訓練，過程中表現出不錯的平衡與控制力。

  • 多數粉絲稱讚她保養得宜、依舊優雅有魅力，但也有人注意到她摘下墨鏡後的眼周變化與較纖瘦的身形，因而留言希望她多吃一點、看起來更有精神。

張曼玉

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