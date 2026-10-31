「小城良方」基層醫師 菅韌姿演活「現實中的普通人」

菅韌姿飾演的基層醫生，被觀眾稱讚「演活了現實中的普通人」。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 菅韌姿在《小城良方》中演活基層醫師車明明，憑藉真實細膩的表演呈現小人物的困境與韌性，成功引發觀眾共鳴並迎來演藝轉折。

由肖戰 主演的電視劇「小城良方」近期播出後，演員菅韌姿憑藉飾演基層醫師「車明明」獲得關注，熱搜話題「菅韌姿早該這麼演了」引發討論。劇中，她白天穿上白袍看診，晚上兼職唱二人轉，還得扛起照顧患病父親的重擔。菅韌姿透過細膩的表情與充滿層次的情緒演出，呈現小人物面對生活困境時的無奈與韌性，讓觀眾看見她不同於過往形象的一面。

在「小城良方」中，菅韌姿飾演的車明明是一名學醫8年、底薪僅3000多元人民幣的基層醫師。為了照顧患有精神疾病的父親並補貼家用，她白天穿上白袍治病救人，晚上則換上戲服兼職唱二人轉。面臨失敗的婚姻與瑣碎的生活，車明明沒有「大女主」的逆襲光環，卻有著「掉進爛泥裡也要爬起來」的倔勁。

菅韌姿在塑造這一角色時，拋棄了傳統套路化的表演方式。無論是溝通病人家屬時壓低的聲線、疲憊卻堅定的眼神，還是在酒桌吵架戲中聲嘶力竭卻又極力克制的爆發力，她都精準抓住了基層醫師的真實狀態，被觀眾稱讚「演活了現實中的普通人」。

畢業於中央戲劇學院表演系本科的菅韌姿，早在出道初期就備受關注。她曾憑藉「何以笙簫默」中溫柔內斂的「何以玫」一角深入人心，隨後又在都市商戰劇「獵場」中擔綱女主角「羅伊人」。然而，過去這些文藝、精緻的角色雖然展現了她的美麗，卻也讓她的演技顯得些許懸浮，多年來始終處於「不溫不火」狀態。

這次的「車明明」堪稱菅韌姿演藝生涯的重要轉折點，她將科班出身的扎實功底全盤投注於角色，展現出真實而有力量的表演張力；她擺脫過往標籤，以貼近現實的角色的演繹出基層女性的掙扎與堅韌。劇中沒有戲劇化的逆襲光環，卻憑藉不向命運低頭的真實感引發強烈共鳴，也讓外界期待她未來能解鎖更多多元的角色類型。