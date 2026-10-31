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何潔、李宇春當年鬧掰 全因1則「消失的簡訊」羅生門

娛樂新聞組／綜合報導
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李宇春(左)與何潔(右)曾經情如姐妹，卻在2013年何潔舉辦婚禮時生出重大裂痕。...
李宇春(左)與何潔(右)曾經情如姐妹，卻在2013年何潔舉辦婚禮時生出重大裂痕。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

何潔近日發言再度引爆討論，也讓2013年婚禮「消失的簡訊」風波重回焦點，李宇春查證未收邀請後，兩人關係自此生變。

大陸歌手何潔近日在綜藝節目「後會友期」中當著周筆暢的面直言對當屆「前三名都不爽」，引爆網路爭議。這番言論迅速掀起網友「考古熱」，也讓2013年她與李宇春因一條「消失的婚禮簡訊」導致關係破裂的羅生門再次登頂熱搜。

2005年「超級女聲」紅遍大江南北，同為四川音樂學院畢業的李宇春與何潔，曾因組「成都小吃團」、比賽中抱頭痛哭而展現極深交情。然而，這段外界眼中的神仙姐妹情，卻在2013年何潔舉辦婚禮時生出重大裂痕。

當年何潔高調舉辦婚禮，李宇春的缺席迅速引發媒體關注。面對鏡頭，何潔當時委屈表示自己早就發了邀請簡訊，但對方一直未回覆，不知在忙些什麼。而當天剛結束香港行程飛抵上海的李宇春，下飛機看到新聞鋪天蓋地的報導後大吃一驚。起初她以為是自己行程太滿遺漏了重要消息，心生愧疚之下，連忙發出長訊息致歉並送上祝福。

然而，回到飯店後的李宇春愈想愈不對勁，決定親自釐清真相。她打開手機，翻遍了所有的簡訊、微信訊息乃至電子郵件，仔細核對每一條紀錄。這一查就查到了凌晨2點多，最終確認自己從未收到任何來自何潔的婚禮邀請私信。

無法接受被無辜安上「紅了就不理姐妹」罪名的李宇春，當即給何潔發訊息直言追問，要求對方「要對得起天地良心」。次日清晨，何潔回覆稱自己也記不清到底發沒發，隨後流出的聊天截圖更顯示，何潔所謂的「邀請」，疑似僅是在超女群組裡發過通告，甚至坦承「自己這邊的簡訊紀錄早已刪除」。

這場因「消失的簡訊」引發的羅生門，讓遭到冤枉的李宇春深感寒心。此事過後，曾經親密無間的兩人逐漸疏遠，鮮少再有公開互動，昔日的青春濾鏡徹底破碎。

精華 FAQ

  • 因她在綜藝節目中直言對當屆「前三名都不爽」，言論一出立刻引發爭議，網友也因此回頭翻出她與李宇春當年的舊怨，再度掀起討論熱潮。

  • 主要是2013年何潔婚禮的邀請爭議。何潔稱已傳簡訊邀請，但李宇春表示完全沒收到，雙方各說各話，最後演變成一場「消失的簡訊」羅生門。

  • 她在得知媒體報導後，回飯店仔細翻查手機簡訊、微信與電子郵件，查到凌晨2點多，最後確認從未收到何潔的婚禮私訊，才認定自己是被誤會。

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