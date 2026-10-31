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白宇帆被爆隱婚生子 沉默2天後親曬「我們仨」全家照

娛樂新聞組╱綜合報導
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白宇帆曬一家三口照，公開認了已婚當爸。（取材自微博）
白宇帆曬一家三口照，公開認了已婚當爸。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

白宇帆遭爆疑似隱婚生子後，沉默2天在微博公開「我們仨」全家照，承認已婚當爸；他低調保護家人隱私的做法，也獲多數網友支持。

大陸31歲男星白宇帆過去憑藉「山海情」、「開端」、電影「照明商店」等作品展現精湛演技，實力派形象深植人心，近日他被狗仔「知名娛記蘇小五」直擊打完球後接送一名女子與幼童，並貼心陪同前往公園遊玩，過程中他不僅熟練照顧孩子、收摺嬰兒車，互動更是溫馨自然，隨即在網路上引發「隱婚生子」的熱烈討論。當時白宇帆及工作室皆未在第一時間正面回應，讓外界好奇不已。

據「噓！星聞」報導，事件發酵兩天後，白宇帆於30日無預警在個人微博曬出一組九宮格家庭合照。照片中多為湖邊倒影與林間漫步的戶外剪影，貼心避開了妻子與孩子的清晰正臉，並僅留下簡單又充滿愛意的「我們仨」三個字，以最乾淨俐落的方式直接公開已婚當爸的好消息，讓不少粉絲又驚又喜。

許多眼尖網友根據多方資訊將女方身分指向紀宣羽。據了解兩人在服役期間相識相戀，白宇帆曾在2018年尚未走紅時帶她登上綜藝節目「無限歌謠季」，大方分享兩人甜蜜的軍旅戀愛故事，當時就已穩定交往兩年多。儘管後來憑藉實力爆紅，白宇帆選擇讓私人感情回歸低調，不再公開提及私人生活，如今攜手步入婚姻並迎來新生命，也讓這段細水長流的感情獲得大批網友祝福。

不同於以往偶像藝人隱婚帶來的負面聲量，大部分網友與粉絲對白宇帆公開承認已婚當爸皆抱持支持態度。許多人認為白宇帆一直以來都以作品與實力說話，從不依靠單身人設吸引粉絲，在適當時機結婚生子實屬正常的人生規劃。這種坦然面對媒體、同時又溫柔保護家人隱私的處理方式，獲得外界讚賞真男人，紛紛送上祝福。

照片中的戶外剪影，白宇帆避開了妻子與孩子的清晰正臉。（取材自微博）
照片中的戶外剪影，白宇帆避開了妻子與孩子的清晰正臉。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 他先被狗仔拍到接送一名女子與幼童，還陪同去公園遊玩，互動自然像一家人，因此引發外界猜測他可能早已結婚並育有孩子。

  • 事件發酵2天後，他在30日於微博發布九宮格家庭照，以「我們仨」簡短發文，等同公開承認自己已婚並已當爸，但刻意避開妻兒正臉。

  • 因為他一直以作品與演技被認可，沒有靠單身人設吸粉，且在適當時機公開婚育狀況，同時保護家人隱私，讓不少人認為他真誠又負責。

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