趙麗穎「一鳴驚人」 出任金雞創投主評審 85後演員首位

趙麗穎受邀出任第八屆金雞電影創投大會主單元主評審。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 趙麗穎出任第8屆金雞電影創投大會主評審，成為首位坐上該席位的85後演員，憑作品實力、獎項成績與台前幕後經驗獲得行業認可。

趙麗穎 工作室官宣她受邀出任第八屆金雞電影創投大會主單元主評審，成為該大會自2019年創辦以來首位85後演員主評審，與黃建新、閆妮組成三人評審團，共同坐鎮主單元評審席。消息一出引發熱議，粉絲們認為她從台前演員到創投評審，沉下心穩步成長，不喧譁，這是行業對她作品實力和眼光的認可，話題「趙麗穎不鳴則已一鳴驚人」也登上了微博 熱搜。

據相關報導，趙麗穎出任第八屆金雞電影創投大會主單元主評審，她擁有終評投票 權，並非站台嘉賓或特邀評審，而是直接參與決定哪些新人劇本項目獲得扶持資源的核心決策者。

而且，金雞創投自2019年創辦以來，歷屆主評審多為黃建新、劉德華、徐崢、黃渤、管虎、吳京、郭帆等資深導演、監製或前輩演員，趙麗穎是首位坐進主評審席的85後演員。

尤其，本屆主單元徵集項目達1087個，金雞創投是發掘新銳導演、扶持電影新項目的平台，評審要通讀劇本、評估項目潛力、決定扶持資源，此次獲選主單元主評審，被認為是行業對趙麗穎的肯定，以及是她在行業職務層面的新突破。

趙麗穎在電視及電影領域雙線開花，手握飛天獎優秀女演員、金鷹獎最佳女主角（二封）和百花獎最佳女配角；是85後唯一集齊飛天、金鷹、百花三座主流獎盃的演員；主流八大獎項累計提名10次，也是85花裡唯一實現電視劇三大獎全覆蓋的藝人。此外，她還以演員和出品人身分參與電影創製，台前幕後都有項目經驗。這次入選也代表行業願意給85後中生代演員更多話語權，讓成熟演員的經驗流向新人創作者。

網友和粉絲們紛紛留言，稱「真的被趙麗穎狠狠驚艷到」，她從非科班入行，一步一步靠演技站穩腳跟，演員、出品人雙重身分上不斷突破，如今獲選評審；平時低調蓄力，一出手總能帶給大家驚喜，真正做到了「不鳴則已，一鳴驚人」，這是屬於她的力量。

趙麗穎受邀出任第八屆金雞電影創投大會主單元主評審，成為該大會自2019年創辦以來首位85後演員主評審。（取材自微博）

趙麗穎受邀出任第八屆金雞電影創投大會主單元主評審，成為該大會自2019年創辦以來首位85後演員主評審。（取材自微博）