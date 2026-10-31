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趙麗穎「一鳴驚人」 出任金雞創投主評審 85後演員首位

娛樂新聞組／綜合報導
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趙麗穎受邀出任第八屆金雞電影創投大會主單元主評審。（取材自微博）
趙麗穎受邀出任第八屆金雞電影創投大會主單元主評審。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

趙麗穎出任第8屆金雞電影創投大會主評審，成為首位坐上該席位的85後演員，憑作品實力、獎項成績與台前幕後經驗獲得行業認可。

趙麗穎工作室官宣她受邀出任第八屆金雞電影創投大會主單元主評審，成為該大會自2019年創辦以來首位85後演員主評審，與黃建新、閆妮組成三人評審團，共同坐鎮主單元評審席。消息一出引發熱議，粉絲們認為她從台前演員到創投評審，沉下心穩步成長，不喧譁，這是行業對她作品實力和眼光的認可，話題「趙麗穎不鳴則已一鳴驚人」也登上了微博熱搜。

據相關報導，趙麗穎出任第八屆金雞電影創投大會主單元主評審，她擁有終評投票權，並非站台嘉賓或特邀評審，而是直接參與決定哪些新人劇本項目獲得扶持資源的核心決策者。

而且，金雞創投自2019年創辦以來，歷屆主評審多為黃建新、劉德華、徐崢、黃渤、管虎、吳京、郭帆等資深導演、監製或前輩演員，趙麗穎是首位坐進主評審席的85後演員。

尤其，本屆主單元徵集項目達1087個，金雞創投是發掘新銳導演、扶持電影新項目的平台，評審要通讀劇本、評估項目潛力、決定扶持資源，此次獲選主單元主評審，被認為是行業對趙麗穎的肯定，以及是她在行業職務層面的新突破。

趙麗穎在電視及電影領域雙線開花，手握飛天獎優秀女演員、金鷹獎最佳女主角（二封）和百花獎最佳女配角；是85後唯一集齊飛天、金鷹、百花三座主流獎盃的演員；主流八大獎項累計提名10次，也是85花裡唯一實現電視劇三大獎全覆蓋的藝人。此外，她還以演員和出品人身分參與電影創製，台前幕後都有項目經驗。這次入選也代表行業願意給85後中生代演員更多話語權，讓成熟演員的經驗流向新人創作者。

網友和粉絲們紛紛留言，稱「真的被趙麗穎狠狠驚艷到」，她從非科班入行，一步一步靠演技站穩腳跟，演員、出品人雙重身分上不斷突破，如今獲選評審；平時低調蓄力，一出手總能帶給大家驚喜，真正做到了「不鳴則已，一鳴驚人」，這是屬於她的力量。

趙麗穎受邀出任第八屆金雞電影創投大會主單元主評審，成為該大會自2019年創辦以來...
趙麗穎受邀出任第八屆金雞電影創投大會主單元主評審，成為該大會自2019年創辦以來首位85後演員主評審。（取材自微博）

趙麗穎受邀出任第八屆金雞電影創投大會主單元主評審，成為該大會自2019年創辦以來...
趙麗穎受邀出任第八屆金雞電影創投大會主單元主評審，成為該大會自2019年創辦以來首位85後演員主評審。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 她受邀出任第8屆金雞電影創投大會主單元主評審，並與黃建新、閆妮組成三人評審團，直接參與新人劇本項目的評選與扶持資源決策。

  • 因為金雞創投自2019年創辦以來，主評審多由資深導演、監製或前輩演員擔任，她是首位進入主評審席的85後演員，代表行業對中生代演員話語權的進一步開放。

  • 她在電視與電影領域都有亮眼成績，手握飛天獎、金鷹獎和百花獎，也參與過演員與出品人工作，兼具作品實績與創製視角，因此被視為有能力勝任評審。

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