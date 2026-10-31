71歲周潤發同框68歲苗僑偉 「老男神的帥」不輸同場小生

周潤發（左）、苗僑偉（穿白衣者）被認為熟男魅力無敵。（取材自Instagram）

AI摘要 文章摘要整理： 周潤發與苗僑偉在一場老友飯局同框亮相，精神狀態與成熟魅力備受稱讚，連張振朗、朱敏瀚等年輕演員同場也成陪襯。

香港 藝人賈思樂及「少年食神」林澄光近日分別在社交平台分享好友聚會的照片，意外曝光周潤發 與苗僑偉的最新近況。合照中，71歲周潤發與68歲苗僑偉狀態極佳，引發熱議；加上張振朗、朱敏瀚等年輕演員也在場，兩位影壇老牌男神難得同框，被指成熟氣場不輸同場的TVB後輩小生，熟男魅力藏不住。

據網易報導，合照場合是在10月26日一場「蝦仔爹哋」老友飯局上，賈思樂、林澄光等人在社交平台曬出飯局合照，同場還有苗僑偉妻子戚美珍、盧海鵬、白茵、林建明，以及後輩張振朗、朱敏瀚等。

周潤發當天穿著深藍色運動外套，標誌性的銀白短髮十分醒目，他親自拿起手機自拍及合影，臉上依舊掛著招牌笑容，整體看起來精神飽滿、膚色紅潤。

人稱「三哥」的苗僑偉，則身穿白色運動T恤，身形挺拔，搭配濃密短髮和黑框眼鏡，加上小麥色皮膚，顯得幹練有型，被形容為「愈老愈有男人味」。

合照中還有張振朗和朱敏瀚兩位年輕演員，由於與兩位老男神年齡相差超過三十歲，幾人站在一起的畫面也引發討論。不少網友將目光集中在周潤發和苗僑偉身上，認為兩人的成熟氣質和從容風範相當突出。據了解，周潤發和苗僑偉長期堅持運動，雖然年紀已不小，但仍保持著不錯的精神面貌。

苗僑偉的妻子戚美珍也現身聚會，64歲的她戴著白色棒球帽、穿著粉色運動外套，素顏入鏡，神情自然親切。曾在經典劇集「上海灘」中飾演方艷雲的林建明，也與周潤發再次合影，兩人相隔多年重逢，也讓觀眾想起這部1980年播出的經典港劇，勾起不少老劇迷的回憶。