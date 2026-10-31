我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林肯號水兵跳海輕生獲救竟面臨懲處 被控裝病逃勤務 家屬批不公

沈伯洋辯論猛攻營養午餐 蔣萬安嗆：傷害多少家長學生一句道歉都沒有

71歲周潤發同框68歲苗僑偉 「老男神的帥」不輸同場小生

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
周潤發（左）、苗僑偉（穿白衣者）被認為熟男魅力無敵。（取材自Instagram）
周潤發（左）、苗僑偉（穿白衣者）被認為熟男魅力無敵。（取材自Instagram）

AI摘要

文章摘要整理：

周潤發與苗僑偉在一場老友飯局同框亮相，精神狀態與成熟魅力備受稱讚，連張振朗、朱敏瀚等年輕演員同場也成陪襯。

香港藝人賈思樂及「少年食神」林澄光近日分別在社交平台分享好友聚會的照片，意外曝光周潤發與苗僑偉的最新近況。合照中，71歲周潤發與68歲苗僑偉狀態極佳，引發熱議；加上張振朗、朱敏瀚等年輕演員也在場，兩位影壇老牌男神難得同框，被指成熟氣場不輸同場的TVB後輩小生，熟男魅力藏不住。

據網易報導，合照場合是在10月26日一場「蝦仔爹哋」老友飯局上，賈思樂、林澄光等人在社交平台曬出飯局合照，同場還有苗僑偉妻子戚美珍、盧海鵬、白茵、林建明，以及後輩張振朗、朱敏瀚等。

周潤發當天穿著深藍色運動外套，標誌性的銀白短髮十分醒目，他親自拿起手機自拍及合影，臉上依舊掛著招牌笑容，整體看起來精神飽滿、膚色紅潤。

人稱「三哥」的苗僑偉，則身穿白色運動T恤，身形挺拔，搭配濃密短髮和黑框眼鏡，加上小麥色皮膚，顯得幹練有型，被形容為「愈老愈有男人味」。

合照中還有張振朗和朱敏瀚兩位年輕演員，由於與兩位老男神年齡相差超過三十歲，幾人站在一起的畫面也引發討論。不少網友將目光集中在周潤發和苗僑偉身上，認為兩人的成熟氣質和從容風範相當突出。據了解，周潤發和苗僑偉長期堅持運動，雖然年紀已不小，但仍保持著不錯的精神面貌。

苗僑偉的妻子戚美珍也現身聚會，64歲的她戴著白色棒球帽、穿著粉色運動外套，素顏入鏡，神情自然親切。曾在經典劇集「上海灘」中飾演方艷雲的林建明，也與周潤發再次合影，兩人相隔多年重逢，也讓觀眾想起這部1980年播出的經典港劇，勾起不少老劇迷的回憶。

精華 FAQ

  • 兩人是在10月26日一場「蝦仔爹哋」老友飯局中同框，照片由賈思樂、林澄光等人在社交平台分享，意外曝光了他們的最新近況。

  • 因為71歲周潤發與68歲苗僑偉狀態都很好，成熟氣場十分突出；而同場還有張振朗、朱敏瀚等年輕演員，老男神與後輩同框形成鮮明對比。

  • 同場還有苗僑偉妻子戚美珍、盧海鵬、白茵、林建明等人。林建明更與周潤發重逢合影，勾起不少觀眾對《上海灘》等經典港劇的回憶。

周潤發 香港

上一則

金鋼狼痛失「X教授」 休傑克曼曬照悼傳奇

下一則

「花花公子」創辦人休海夫納 遭遺孀控性侵亂倫

延伸閱讀

60歲郭富城被野生捕獲 帶「二奶」座駕吃飯 愛好、財力曝光

60歲郭富城被野生捕獲 帶「二奶」座駕吃飯 愛好、財力曝光
任泉、李冰冰清華同框 親暱靠肩像情侶 網喊「在一起」

任泉、李冰冰清華同框 親暱靠肩像情侶 網喊「在一起」
40年神仙眷侶 劉德華、朱麗蒨破天荒同框 絕美模樣網讚爆

40年神仙眷侶 劉德華、朱麗蒨破天荒同框 絕美模樣網讚爆
梁朝偉、劉嘉玲同框葛萊美大咖 曬「神仙合照」網驚呼：以為是AI合成

梁朝偉、劉嘉玲同框葛萊美大咖 曬「神仙合照」網驚呼：以為是AI合成

熱門新聞

鄭欣宜去年參加「歌手2025」，卻因傷退出演出。（取材自微博）

鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼

2026-10-23 13:35
翁虹愛女劉蒔(右)不僅學業表現出色，面對男同學追求也有自己的主見。(取材自微博)

愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」

2026-10-25 06:00
71歲戲骨畢彥君演過許多經典角色。(取材自微博)

演活「慶餘年」等經典角色 戲骨畢彥君搭公車被認出 贏得熱烈掌聲

2026-10-24 03:00
周思潔17歲出道，當年有「東洋娃娃」的稱號。（萊格悠國際文化有限公司提供）

資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了

2026-10-24 05:09
劉濤出席活動，疑似遭過度肢體碰觸。圖／摘自微博

「瑯琊榜」女星當眾遭戳胸摟腰 頻側身閃躲 網轟：慣犯

2026-10-28 10:14
大陸首部人工智慧（AI）深度參與製作的院線長片《三星堆：未來往事》23日上映。圖／取自微博

中國首部AI院線長片《三星堆》票房慘 連2天場均僅2人

2026-10-26 16:45

超人氣

更多 >
華人夫妻醫保每月12元 明年變2000多 「一家抱頭痛哭」

華人夫妻醫保每月12元 明年變2000多 「一家抱頭痛哭」
與黃仁勳關係密切 中籍女高管疑是間諜 驚人履歷遭起底

與黃仁勳關係密切 中籍女高管疑是間諜 驚人履歷遭起底
10家連鎖餐廳 被曝大量用微波爐加熱餐點

10家連鎖餐廳 被曝大量用微波爐加熱餐點
最新報告：共和黨將贏2激戰區參院席次 民主黨拿下眾院

最新報告：共和黨將贏2激戰區參院席次 民主黨拿下眾院
南加婦花20多萬長住郵輪養老 如今船停、滯留海外

南加婦花20多萬長住郵輪養老 如今船停、滯留海外