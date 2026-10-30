批肖戰「小城良方」劇情不專業、誤導大眾 網紅醫師挨告

肖戰在救護車上接生的劇情被喻為神鏡頭。(視頻截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 肖戰主演的《小城良方》因網紅醫師批評劇情失真遭製作方提告，雙方就合理評論、商譽受損與醫療專業性展開爭議。

由肖戰 主演的電視劇「小城良方」近日熱播，微博 大V、前浙江援疆外科副主任醫師「白衣山貓」發文批評，稱他「隨便看了幾分鐘」，發現「小城良方」劇情不專業、和醫學毫無關係，甚至有誤導及社會危害性；此批評文引發「小城良方」製作方上海檸萌影視不滿，以散布不實言論將「白衣山貓」告上法院，引發「覺得劇不好看能提告嗎？」的爭議，相關話題衝上熱搜第一。

綜合媒體報導，「白衣山貓」27日發文批評該劇「披著白大褂的情景劇，和醫學毫無關係」，稱自己「隨便看了幾分鐘」，提出多項質疑，包括：男主被開除後無執業證卻做開顱手術，涉嫌違反「醫師法」；「腦室血腫」術語不專業；甲硝唑磨粉治鼻炎有社會危害性等。

這段批評文章引來「小城良方」製作方檸萌影視的不滿，10月30日正式委託律所對「白衣山貓」提告，指控其發表不實言論導致劇集口碑嚴重受損、檸萌影視商業信譽與社會評價顯著降低，要求對方公開賠禮道歉、賠償損失，並反駁稱，男主是被開除而非吊銷執照，且劇情已交代院長辦妥執業變更手續；甲硝唑橋段是劇中反面教材、有角色當場駁斥，但片段被截取傳播後被誤導。

劇方官微置頂維權微博，並表示歡迎理性討論，快樂追劇。支持者強調，該劇聘請了76位醫學顧問，並獲得眾多在職醫護人員的認可。

「白衣山貓」回應稱，將他告上法院此舉「完全不可理喻」，認為劇集出品方為央視、檸萌、愛奇藝三方，其評論未涉及檸萌商譽，檸萌單獨起訴並引發輿情反構成對其侵權，其也已委託律所研究，保留追究檸萌及星權律所損害其名譽權的權利。

相關話題昨衝上熱搜第一，引發對劇情的批評是否越過合法邊界的爭議，有網民支持製作方提告，也有意見認為「覺得劇不好看批評幾句就被告也太誇張」。

有律師指出，影視作品本身不是民事主體，檸萌受保護的是商譽而非劇集「口碑」；單純評價劇情屬合理批評，但若捏造劇中不存在的情節、或借批評對製作方作人格貶損，則可能構成侵權；博主專業身分與流量愈大，核實義務愈高。案件走向取決於劇方能否舉證商譽實際受損，以及「白衣山貓」言論是否越過事實陳述邊界。

大象新聞引述武漢大學中南醫院耳鼻咽喉頭頸外科副主任醫師李志勇提醒，戲劇橋段看看就好，萬萬不可效仿。甲硝唑是抗生素不是鼻炎藥，磨粉吸鼻不僅治不了病，還可能刺激鼻黏膜引發過敏，甚至損傷。

「小城良方」劇中科室主任用偏方，把甲硝唑磨粉吸進鼻子治鼻炎，在全網引發討論。（取材自微博）