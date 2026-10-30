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美化18年苦難？「給阿嬤的情書」掀女權論戰 兩派說法

娛樂新聞組／綜合報導
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「給阿嬤的情書」登上串流平台後，口碑從一致讚譽轉向嚴重的兩極化分歧。(取材自微博...
「給阿嬤的情書」登上串流平台後，口碑從一致讚譽轉向嚴重的兩極化分歧。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

《給阿嬤的情書》憑催淚故事大賣後，因18年隱瞞真相的情節在串流平台上掀起女權與歷史脈絡之爭，口碑由熱烈讚賞轉為兩極分化。

以潮汕僑批文化與鄉土情懷打動無數觀眾的電影「給阿嬤的情書」，上映初期憑藉1.6%的超低排片量逆風翻盤，不僅一路狂攬超20億人民幣(約3億美元)票房，更在豆瓣拿下9.3的高分，被封為年度「催淚神作」。然而，隨著該片下映並登上串流平台後，輿論場卻爆發大規模爭議，口碑從全網一致讚譽轉向嚴重的兩極化分歧。

故事核心圍繞謝南枝為報恩，隱瞞鄭木生下南洋意外身亡的真相，並以死者名義為鄭妻葉淑柔寄送僑批長達18年。在院線上映期間，這段橫跨半生的承諾與善意謊言令無數影迷動容；但當觀眾脫離戲院的催淚氛圍、以理性視角重新審視時，反對聲音隨之湧現。

質疑者指出，這種「善意的隱瞞」看似感人，實則剝奪了女性知曉真相與重新選擇人生的權利，本質上是用溫情外衣包裝了女性的孤獨與犧牲。部分網友甚至直言，影片將阿嬤獨自扛過戰亂、拉扯孩子的苦難輕輕帶過，卻過度美化無私奉獻，有「將苦難與隱忍合理化」之嫌。

面對批評，支持者則為影片發聲辯護，認為不能脫離特定歷史背景去檢視當年的選擇。在當時的時代背景下，僑批不僅是經濟來源，更是精神支柱；謝南枝的選擇展現的是小人物之間的信義與溫情。支持者強調，記錄歷史下普通女性的真實一生並不等於推崇苦難，被時代淹沒的小人物值得被看見。

目前，「給阿嬤的情書」在評分網站上的總體分數雖仍維持在高位，但評論區與社交平台上的討論已徹底撕裂。這場從「感性共鳴」走向「理性批判」的口碑反轉，讓這部黑馬佳作在票房大賣之餘，留下了更深層的討論空間。

精華 FAQ

  • 電影以潮汕僑批文化與鄉土情懷打動觀眾，即使排片量極低仍累積高口碑，最終票房突破20億人民幣，成為年度被稱作催淚神作的黑馬作品。

  • 爭議集中在謝南枝隱瞞鄭木生死訊18年，讓葉淑柔長期以為對方寄來僑批。批評者認為這種善意隱瞞剝奪女性知情與重選人生的權利，也淡化了她的苦難。

  • 支持者認為不能脫離當時戰亂與僑批文化的歷史背景來看待角色選擇，影片呈現的是小人物的信義與溫情，記錄普通女性的一生不等於歌頌苦難。

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