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戲說從頭╱「主角」看不過癮 張嘉益續推「喜劇」

娛樂新聞組／綜合報導
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張嘉益在「主角」中展現對地方文化與小人物命運的掌握。(取材自微博)
張嘉益在「主角」中展現對地方文化與小人物命運的掌握。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

張嘉益繼《主角》後再推陳彥小說改編劇《喜劇》，以秦腔丑角與賀氏父子命運為核心，延續陝派戲曲劇的人文風格，引發觀眾高度期待。

大陸陝派影視劇再添新作。今年憑藉秦腔題材年代劇「主角」引發熱議的張嘉益，將再度攜手原班製作團隊，推出同為陳彥小說改編的電視劇「喜劇」。該劇於近日舉行的騰訊年度招商大會正式公布，延續「裝台」、「主角」對陝西地方文化與戲曲藝人命運的描寫，將故事焦點轉向秦腔丑角，為陳彥「舞台三部曲」補上最後一塊拼圖。

「主角」今年5月在央視播出，由張藝謀擔任監製、張嘉益擔任藝術總監，劉浩存、秦海璐、竇驍等人主演。劇情以秦腔藝人憶秦娥跨越半世紀的藝術人生為主線，描寫她從放羊娃一路成長為秦腔名伶的歷程，也道出傳統劇團在時代變遷中的興衰。該劇播出後爆火，騰訊視頻熱度值曾突破3萬，豆瓣開分8.2，讓秦腔文化再度成為話題。

張嘉益在「主角」中展現對地方文化與小人物命運的掌握，新作「喜劇」則將從另一種戲曲行當切入。原著描寫秦腔戲曲世家賀氏兩代人的人生起伏，父親賀少天藝名「火燒天」，以丑角表演聞名，並將技藝與做人處世的道理傳給兩個兒子。然而，兄弟倆對喜劇藝術有不同追求，一人逐漸迷失於名利，一人則在挫折後重新理解父親的教誨。

「喜劇」雖以喜劇為名，故事底色卻不輕鬆。丑角在台上負責逗笑觀眾，演員台下的人生卻可能充滿無奈與掙扎。作品透過賀氏父子的不同選擇，探討藝術傳承、名利得失及做人原則，延續陳彥擅長以戲曲映照現實人生的創作特色。

該消息發布後迅速在社群平台引發熱議，網友紛紛表示，「『主角』看不過癮，陳彥、張嘉益就是品質保證」、「『喜劇』的核是悲劇，丑角的故事肯定更有戲、更扎心」，也有不少觀眾期待直言，「希望能延續『主角』的服化道和戲曲質感，再創陝派戲曲劇的高光時刻」，這部底色沉重卻富有人文關懷的新作，已成為陸劇圈最受期待的年度焦點。

精華 FAQ

  • 張嘉益將與原班製作團隊再度合作推出電視劇《喜劇》，該劇改編自陳彥同名小說，並延續他擅長描寫戲曲藝人命運與地方文化的創作路線。

  • 兩部作品都聚焦陝西地方文化與秦腔人物命運，但《主角》講女主角成長與劇團興衰，《喜劇》則轉向秦腔丑角與賀氏父子，從另一種行當切入。

  • 因為作品表面寫丑角逗笑觀眾，實際上描繪的是演員台下的無奈與掙扎，並透過兄弟兩人的選擇，談藝術傳承、名利得失與做人原則。

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