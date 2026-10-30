像極「嫁金釵」？李一桐被對比田曦薇 新劇「金枝」被看衰

「金枝」中，李一桐飾演的陳雀兒原是賤籍家奴。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 李一桐與陳星旭主演的古裝劇《金枝》釋出預告後，因底層女子身分錯置設定被拿來和《嫁金釵》比較，李一桐表現也遭質疑。

大陸女星李一桐近年憑藉「鶴唳華亭」、「書卷一夢」等作品累積人氣，與陳星旭合作的古裝新劇「金枝」近日釋出最新預告，卻意外引發爭議。該劇由「逐玉」、「九重紫」導演曾慶杰執導，原本備受期待，沒想到預告曝光後，不僅被指劇情與田曦薇近日主演的「嫁金釵」相似，李一桐幾場展現野心的戲也遭批氣勢不足，未播先被看衰。

「金枝」由「雁回時」編劇曹笑天執筆，採用原創劇本。李一桐飾演的陳雀兒原是賤籍家奴，跟隨長瑛郡主趙金枝（黃羿飾）前往東京城，卻因意外被誤認為郡主，進入榮國公府後結識陳星旭飾演的賢寧王孫汝陽。此後，陳雀兒藉由經營衣社、酒樓打入權貴圈，與孫汝陽一同捲入朝堂紛爭，試圖揭開真相，解救遭受壓迫的賤籍奴僕。

引發爭議的是，「金枝」與正在播出的「嫁金釵」都有底層女子藉由身分變化改寫命運的設定。「嫁金釵」講述君黛為逃避替重傷世子沖喜，找來與自己容貌相似的阿醜代嫁，沒想到阿醜另有身世秘密，牽出真假千金的身分反轉。相較之下，「金枝」以家奴意外冒充郡主為起點，後續延伸至經商、權謀及朝堂鬥爭。前者著重替嫁、宅鬥與身世反轉，後者則試圖加入事業發展及草根逆襲元素，但相似的身分錯置設定，仍讓部分觀眾擔心缺乏新意。

除了劇情被比較，李一桐的演技也成為討論焦點。預告中，陳雀兒從受人欺凌的家奴，轉變為借用郡主身分闖蕩京城的女子，甚至放話要自立門戶。不過，有網友認為，李一桐在受虐時的痛苦神情不夠細膩，展現野心的台詞也欠缺氣勢，加上配音與角色形象的契合度受到質疑，使人物從卑微到強勢的轉變未能充分呈現。

儘管「金枝」擁有曾慶杰與曹笑天坐鎮，並集結李一桐、陳星旭等演員，預告仍未完全說服觀眾。該劇尚未正式播出，能否透過完整劇情及人物塑造扭轉評價，擺脫與「嫁金釵」的比較，仍有待後續表現。

田曦薇在「嫁金釵」中的演技獲得不少好評。(取材自微博)