網千字文勸離 尹子維連8文怒懟：好不容易追回徐冬冬 我不離
網友發長文勸尹子維放手徐冬冬，尹子維則連發8篇微博強調好不容易追回愛人，不會離婚分手，雙方近況再掀關注。
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網友發長文勸尹子維放手徐冬冬，尹子維則連發8篇微博強調好不容易追回愛人，不會離婚分手，雙方近況再掀關注。
一網友日前發千字長文「致女演員徐冬冬現任丈夫尹子維的誠懇勸告信」，持續@尹子維和徐冬冬，文中從性格、三觀、氣場等角度認定兩人「完全不般配」，婚姻是「從頭到尾的勉強將就」，懇求尹子維「主動放手、體面離婚」。
綜合都市快報、揚子晚報報導，尹子維連發8篇微博，表示：「好不容易追回我老婆，我們不會離婚，不會分手不會離婚」、「想搶走我的愛人門都沒有」。
目前，該網友發布的相關微博因違反「微博社區公約」相關規定，已被限制查看。
徐冬冬出生於1990年，因在網劇「餘罪」中出演大嫂沈嘉文一角而廣為人知。隨後，徐冬冬接連出演了「大嫂」「特工狂花」、「老闆娘」、「大嫂歸來」等一系列作品，成為觀眾心中的「大嫂專業戶」。此外，她還有一個廣為人知的身分——「椰樹女神」，椰樹椰汁品牌的長期代言人，合作時長超10年。
尹子維與徐冬冬2019年在機場共同出現，戀情因此被公眾所知；4月8日，尹子維求婚成功 ；8月11日，徐冬冬宣布了分手。2023年，徐冬冬宣告了兩人已復合。2024年，徐冬冬宣布與尹子維已經訂婚，4月1日，尹子維和徐冬冬已經在香港申請了結婚，並計畫在5月底前完成婚禮。2026年1月21日，徐冬冬因家人病重緊急簡化婚禮，將原定2月26日的公開婚禮改為「低調家庭朋友聚餐」，婚紗儀式延期舉行。
起點是一名網友發出千字長文，持續@尹子維與徐冬冬，從性格、三觀、氣場等角度認定兩人不般配，並勸尹子維主動放手、體面離婚。 尹子維連發8篇微博強硬表態，重申自己好不容易追回老婆，不會離婚也不會分手，還直言想搶走他的愛人「門都沒有」，態度相當堅決。 兩人2019年因機場同框曝光戀情，之後曾求婚又分手；2023年復合，2024年宣布訂婚並申請結婚，2026年又因家事調整婚禮安排。
精華 FAQ
起點是一名網友發出千字長文，持續@尹子維與徐冬冬，從性格、三觀、氣場等角度認定兩人不般配，並勸尹子維主動放手、體面離婚。
尹子維連發8篇微博強硬表態，重申自己好不容易追回老婆，不會離婚也不會分手，還直言想搶走他的愛人「門都沒有」，態度相當堅決。
兩人2019年因機場同框曝光戀情，之後曾求婚又分手；2023年復合，2024年宣布訂婚並申請結婚，2026年又因家事調整婚禮安排。
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