網千字文勸離 尹子維連8文怒懟：好不容易追回徐冬冬 我不離

網友千字文勸離，尹子維（左）連發8條怒懟，並稱「好不容易追回徐冬冬（右），不會離婚」。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 網友發長文勸尹子維放手徐冬冬，尹子維則連發8篇微博強調好不容易追回愛人，不會離婚分手，雙方近況再掀關注。

一網友日前發千字長文「致女演員徐冬冬現任丈夫尹子維的誠懇勸告信」，持續@尹子維和徐冬冬，文中從性格、三觀、氣場等角度認定兩人「完全不般配」，婚姻是「從頭到尾的勉強將就」，懇求尹子維「主動放手、體面離婚」。

綜合都市快報、揚子晚報報導，尹子維連發8篇微博 ，表示：「好不容易追回我老婆，我們不會離婚，不會分手不會離婚」、「想搶走我的愛人門都沒有」。

目前，該網友發布的相關微博因違反「微博社區公約」相關規定，已被限制查看。

徐冬冬出生於1990年，因在網劇「餘罪」中出演大嫂沈嘉文一角而廣為人知。隨後，徐冬冬接連出演了「大嫂」「特工狂花」、「老闆娘」、「大嫂歸來」等一系列作品，成為觀眾心中的「大嫂專業戶」。此外，她還有一個廣為人知的身分——「椰樹女神」，椰樹椰汁品牌的長期代言人，合作時長超10年。

尹子維與徐冬冬2019年在機場共同出現，戀情因此被公眾所知；4月8日，尹子維求婚成功 ；8月11日，徐冬冬宣布了分手。2023年，徐冬冬宣告了兩人已復合。2024年，徐冬冬宣布與尹子維已經訂婚，4月1日，尹子維和徐冬冬已經在香港申請了結婚，並計畫在5月底前完成婚禮。2026年1月21日，徐冬冬因家人病重緊急簡化婚禮，將原定2月26日的公開婚禮改為「低調家庭朋友聚餐」，婚紗儀式延期舉行。