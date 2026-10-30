白百何再傳婚變 街頭親密合體「高大新男伴」 網猜新歡是「他」

白百何傳與二婚丈夫張思麟早在今年6月就已低調離婚。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 白百何被拍到與一名年輕高大男子街頭親密同行，隨即掀起離婚與新歡傳聞；網上又傳她與張思麟已於今年6月和平離婚，但目前尚無當事人回應。

大陸娛樂圈再爆重磅話題。近日，有八卦媒體拍到白百何 與一名身高馬大的年輕男子現身街頭。兩人用餐結束後，不僅一路十指緊扣、嬉笑打鬧，男方更將手摟向白百何的肩膀並親密掐腰，隨後一同前往藝術園區看展，全程互動宛如熱戀中情侶。但有眼尖網友指出，該男子並非白百何二婚導演丈夫張思麟，「曝白百何張思麟已離婚」相關話題迅速衝上熱搜。

隨著相關畫面發酵，有多位娛樂博主進一步爆料，指白百何與張思麟其實早在今年6月就已低調辦理離婚。據悉，兩人屬於和平分手，既無財產糾紛，也沒有撕破臉的狗血爭執。考慮到兩人育有的二胎兒子年齡尚小，雙方達成共識，將以共同撫養的方式陪伴孩子成長。

對於街頭親密互動的「神秘男子」，網上也展開了激烈討論。部分網友猜測這或許是白百何開啟的新戀情；但也有粉絲指出，該男子的身高接近190公分，身形與白百何與前夫陳羽凡所生的18歲大兒子「元寶」十分相似，認為只是母子日常互動。

截至目前為止，白百何本人、工作室以及導演張思麟三方均尚未針對街拍照片及離婚傳聞做出正式回應。不承認也不否認的處事態度，也十分符合白百何過往面對私生活緋聞的一貫風格。

據悉，白百何與張思麟是中央戲劇學院2002級的同班同學，大學時期便是彼此初戀，可惜畢業後遺憾分手、各自走入婚姻。2019年前後，雙雙恢復單身的兩人在機緣巧合下重逢並舊情復燃，並於2021年生下二胎兒子。這段「兜兜轉轉回到原點」的感情一度被外界視為浪漫佳話，如今傳出婚變，讓許多關注他們的網友感到唏噓不已。