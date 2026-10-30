何潔「不爽超女前三」掀考古熱…昔「消失的婚禮簡訊」羅生門再登熱搜

李宇春(左)與何潔(右)曾經情如姐妹，卻在2013年何潔舉辦婚禮時生出重大裂痕。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 何潔在綜藝中談及對超女前三名的不滿，引爆討論，也讓她與李宇春當年因「消失的婚禮簡訊」鬧翻的舊事再次被翻出。

大陸歌手何潔近日在綜藝節目「後會友期」中當著周筆暢的面直言對當屆「前三名都不爽」，引爆網路爭議。這番言論迅速掀起網友「考古熱」，也讓2013年她與李宇春因一條「消失的婚禮簡訊」導致關係破裂的羅生門再次登頂熱搜。

2005年「超級女聲」紅遍大江南北，同為四川音樂學院畢業的李宇春與何潔，曾因組「成都小吃團」、比賽中抱頭痛哭而展現極深交情。然而，這段外界眼中的神仙姐妹情，卻在2013年何潔舉辦婚禮時生出重大裂痕。

當年何潔高調舉辦婚禮，李宇春的缺席迅速引發媒體關注。面對鏡頭，何潔當時委屈表示自己早就發了邀請簡訊，但對方一直未回覆，不知在忙些什麼。而當天剛結束香港行程飛抵上海的李宇春，下飛機看到新聞鋪天蓋地的報導後大吃一驚。起初她以為是自己行程太滿遺漏了重要消息，心生愧疚之下，連忙發出長訊息致歉並送上祝福。

然而，回到飯店後的李宇春愈想愈不對勁，決定親自釐清真相。她打開手機，翻遍了所有的簡訊、微信 訊息乃至電子郵件，仔細核對每一條紀錄。這一查就查到了凌晨2點多，最終確認自己從未收到任何來自何潔的婚禮邀請私信。

無法接受被無辜安上「紅了就不理姐妹」罪名的李宇春，當即給何潔發訊息直言追問，要求對方「要對得起天地良心」。次日清晨，何潔回覆稱自己也記不清到底發沒發，隨後流出的聊天截圖更顯示，何潔所謂的「邀請」，疑似僅是在超女群組裡發過通告，甚至坦承「自己這邊的簡訊紀錄早已刪除」。

這場因「消失的簡訊」引發的羅生門，讓遭到冤枉的李宇春深感寒心。此事過後，曾經親密無間的兩人逐漸疏遠，鮮少再有公開互動，昔日的青春濾鏡徹底破碎。