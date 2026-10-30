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「嫁金釵」帥氣將軍愈看愈眼熟… 竟是「早春晴朗」中讓人心碎的他

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劉小北在「早春晴朗」中飾演「孫遠翥」，讓無數觀眾哭斷腸。(取材自微博)
劉小北在「早春晴朗」中飾演「孫遠翥」，讓無數觀眾哭斷腸。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

劉小北在《嫁金釵》中飾演霸氣將軍戚仲愷，與先前《早春晴朗》裡的溫柔學霸形成強烈反差，憑藉細膩演技被網友讚為劇拋臉。

由田曦薇、閻桉主演的古裝權謀劇「嫁金釵」近日正在熱播，不光男女主角替嫁情緣看點十足，劇中飾演「戚仲愷」的男星也掀起極高討論度。許多眼尖劇迷發現，這位在戲裡身穿銀色鎧甲、眼神威嚴的霸氣將軍，竟然就是前陣子在爆款都市劇「早春晴朗」中，讓無數觀眾哭斷腸的溫柔學霸「孫遠翥」。

扮演「戚仲愷」的劉小北現年28歲，有著186公分身高與立體五官。在8月熱播的「早春晴朗」中，他戴上眼鏡飾演個性溫和體貼的「孫遠翥」，無私守護女主角尚之桃，最後因高壓家庭與心理困境迎來悲傷結局，成為觀眾心中的「意難平」。

沒想到剛為孫遠翥流完眼淚，觀眾發現劉小北轉眼便在近日的「嫁金釵」中帶來顛覆性的形象。

他所飾演的平西侯次子「戚仲愷」是一位心思細膩的年輕將軍，一出場就自帶強大氣場。劇中他早早看穿了女主角田曦薇的真實身分，更因心生愛慕，甘願在背後默默做她最堅實的後盾。戚將軍在戲裡想為女主角擦淚卻又克制收手、甚至彆扭改稱呼的深情萌趣舉動，迅速圈粉不少。

從現代都市的斯文憂鬱青年，到古裝劇裡殺伐果決、氣宇軒昂的世家公子，劉小北憑藉截然不同的氣質與細膩演技，被大批網友盛讚是完美的「劇拋臉」。外界普遍看好他駕馭多元角色的高可塑性，這也助攻他在2026年秋季人氣持續狂飆，未來的演藝之路令人充滿期待。

「嫁金釵」中，劉小北化身帥氣將軍「戚仲愷」。(取材自微博)
「嫁金釵」中，劉小北化身帥氣將軍「戚仲愷」。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 該角色是由劉小北飾演的戚仲愷。他在劇中身穿銀色鎧甲、氣場強大，因與前作形象反差明顯，迅速吸引不少劇迷注意。

  • 他先前在都市劇《早春晴朗》中飾演孫遠翥，角色溫柔體貼、默默守護女主角，最後因家庭與心理困境迎來悲傷結局，成為觀眾心中的意難平。

  • 因為他能在現代劇中演出斯文憂鬱的學霸，也能在古裝劇裡詮釋殺伐果決的年輕將軍，兩種氣質切換自然，展現出很高的角色可塑性。

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