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吳綺莉曝成龍從未給過錢 罕談小龍女洋妻「釋懷了」

娛樂新聞組／綜合報導
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吳綺莉接受訪談。（視頻截圖）
吳綺莉接受訪談。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

吳綺莉受訪時重申成龍從未支付撫養費，並否認外界流傳的墮胎與親子鑑定說法；她同時透露，面對女兒吳卓林的外籍妻子一事，如今已經釋懷。

吳綺莉近日在接受採訪時，談及和成龍的過往，大爆當年內幕。對於外界傳言成龍私下給了她巨額的撫養費，她親口否認，稱成龍「從來都沒有」給過她一分錢（人民幣，下同）去撫養女兒吳卓林。被追問當年是否被要求墮胎，她拒絕回應，稱不想影響女兒。她也罕見談到「小龍女」吳卓林的外籍妻子，稱母女倆關係曾因此降至冰點，但時隔多年，自己已經「釋懷」了。

據網易報導，一直以來，坊間總有傳聞說成龍私下給了吳綺莉巨額的撫養費，甚至給她們母女買了豪宅，港媒並曾稱成龍通過中間人為她們付房租、設信託基金。對此，吳綺莉今年3月已否認，這次具重申「從來都沒有」，打臉傳聞。

在10月26日播出的「九運會客室2」中，伍詠薇問成龍是否給過她撫養費，吳綺莉答「沒有哦，從來都沒有。」

吳綺莉說：「很多人問我，難道不覺得孩子的父親有責任去分擔這一切嗎？老實說，我心裡從來沒有過這種念頭。我從小到大都是自己一個人長大，好與壞全是自己走過來的，所以我個性比較獨立。我不是那種會坐在原地苦等別人來拉我一把的人，我只會想辦法自己幫自己；當你一開始就沒有任何期望，日後就永遠不會感到失望。」

成龍則對此始終未公開回應。

至於當年是否被要求墮胎，吳綺莉拒絕回應，稱「這些事情都已經過去了，我真的不想再去回答，因為我說任何一句話，最受影響的始終是我的小孩。」

吳綺莉並澄清從未有人要求她做親子鑑定，稱所謂「拒做鑑定才不認女」是謠言，男方從沒提出「驗DNA」要求：「我想澄清兩點：第一，從頭到尾根本沒有任何人叫我做過親子鑑定！第二，我的私生活絕對不是他們說的那樣。一開始我以為清者自清，選擇不作聲，但沉默換來的只是謊言愈傳愈兇。我現在已經把所有侵權證據交給內地律師，一定會循法律途徑追究到底。」

吳綺莉還罕見地談到了女兒吳卓林的外籍妻子。當年吳卓林為了這名外籍女人離家出走，甚至遠赴加拿大流落街頭排隊領救濟糧，母女倆的關係降至冰點，甚至一度到了水火不容的地步。但這一次，吳綺莉的語氣裡沒有了以往的憤怒和抗拒，而是淡淡地表示，時隔多年，自己已經「釋懷」了。

當年的成龍和吳綺莉。（取材自微博）
當年的成龍和吳綺莉。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 她在節目中直接否認，表示成龍「沒有哦，從來都沒有」給過她任何撫養費，也駁斥外界所稱的巨額資助、買豪宅或設信託基金等說法。

  • 吳綺莉拒絕談及是否曾被要求墮胎，稱不想再讓往事影響女兒；至於親子鑑定，她則明確澄清從未有人要求她做DNA驗證，相關說法都是謠言。

  • 吳綺莉坦言母女關係曾因吳卓林離家與外籍妻子而降到冰點，但多年過去後，她已不再憤怒，語氣轉為平淡，表示自己現在已經釋懷。

墮胎 成龍

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