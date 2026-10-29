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「瑯琊榜」劉濤驚爆遭鹹豬手 品牌活動被襲胸 幾度閃躲

記者陳穎／綜合報導
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48歲劉濤保養得宜，氣質亮眼。（取材自微博）
48歲劉濤保養得宜，氣質亮眼。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

劉濤出席精品品牌活動時，與創辦人的互動畫面因多次碰觸肩腰、疑似襲胸而引發熱議，網友質疑公開場合的肢體界線是否失當。

大陸女星劉濤憑「瑯琊榜」、「羋月傳」等戲劇走紅，2007年閃婚嫁給富商王珂後，也曾陪伴丈夫度過財務危機。沒想到，近日她出席義大利精品品牌Brunello Cucinelli活動時，卻因與品牌創辦人互動的畫面引發爭議，對方多次伸手碰觸她的肩膀、腰部，部分畫面更引發網友對肢體界線的質疑，相關影片曝光後迅速掀起討論。

劉濤當天身穿合身禮服亮相，48歲的她保養得宜，氣質依舊亮眼。不過，從網路流傳的活動畫面可見，她與品牌創辦人布魯內洛庫奇內利（Brunello Cucinelli）合影及互動時，對方多次伸手接觸她的身體，手部位置從肩膀延伸至腰部，還有疑似碰觸到胸部，部分動作也引發外界對是否超出一般社交分寸的討論。

劉濤出席活動，疑似遭過度肢體碰觸。（取材自微博）
劉濤出席活動，疑似遭過度肢體碰觸。（取材自微博）

面對對方的肢體接觸，劉濤幾度側身、縮肩並調整站姿，似乎試圖拉開距離；合影過程中，對方也有將她往身邊帶的動作。影片中，劉濤仍維持活動場合的笑容，完成拍攝後轉身離開，相關片段則被網友截取並在社群平台流傳。

影片曝光後，不少網友對這段互動表達不滿，留言質疑：「這根本是伸鹹豬手！」、「看劉濤的反應就知道多不舒服了」、「太心疼女明星了！」討論焦點集中在公開活動中的肢體界線，以及藝人是否有足夠空間表達自己的意願。

此外，也有網友翻出其他女星出席相關品牌活動的照片與影片，指出陳都靈、韓國女星金裕貞、滑雪選手谷愛凌及李小冉等人，過去與創辦人互動時，也曾出現摟腰或近距離肢體接觸的畫面，再度引發討論。

精華 FAQ

  • 因流出影片顯示，她與品牌創辦人合影互動時，對方多次伸手碰觸她的肩膀與腰部，部分畫面甚至被質疑接近胸部，因而引發大量討論。

  • 從畫面可見，劉濤多次側身、縮肩並調整站姿，似乎想拉開距離；但她仍維持活動場合的笑容，完成拍攝後才轉身離開現場。

  • 因有網友翻出陳都靈、金裕貞、谷愛凌與李小冉等人過去參與同品牌活動的照片或影片，指出也曾出現摟腰或近距離接觸，讓爭議再度升高。

劉濤 義大利

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