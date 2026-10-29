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私生飯擠到貼身 賴偉明揮拳摔手機怒斥「臉都不要了」

娛樂新聞組／綜合報導
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男星賴偉明日前疑在長沙機場遭私生飯貼身圍堵，引起衝突。（取材自都市快報橙柿互動）
男星賴偉明日前疑在長沙機場遭私生飯貼身圍堵，引起衝突。（取材自都市快報橙柿互動）

AI摘要

文章摘要整理：

賴偉明疑在長沙機場遭私生飯貼身圍堵、推擠與騷擾後失控反擊，引發「打人」爭議；待工作人員還原現場後，輿論多轉向支持並批評私生行為。

曾在「驕陽似我」裡飾演男二莊序的男星賴偉明，10月28日晚疑因在長沙機場遭私生飯貼身圍堵，其至觸摸身體，行李箱拉桿都被當場擠折彎，賴偉明在被逼到極限後情緒失控，當場怒斥私生飯「一點臉都不要」，並向對方揮拳、摔手機，引發譁然，瞬間衝上了熱搜。部分博主指責他「打人、耍大牌」，在賴偉明工作人員發文還原現場後才反轉，不少網友和媒體轉而譴責私生飯毫無邊界感的騷擾行為。

據都市快報橙柿互動報導，事發在10月28日晚，據賴偉明工作人員在網上發文稱，當時賴偉明在長沙機場落地後遭大批私生飯代拍貼身圍堵，遭肢體騷擾，行李箱拉杆被當場擠折彎，工作人員與保安被擠倒，大量私生飯和代拍貼身推搡、手機貼臉拍攝，甚至出言辱罵挑釁。

賴偉明被擠到呼吸困難，但工作人員和保安的維護措施完全失效，賴偉明大聲勸阻無效後情緒爆發，出手對私生飯揮拳並搶奪手機等拍攝設備。

現場視頻中也能聽到他激烈斥責「一點臉都不要」的聲音，網上還出現有疑似大門玻璃被擠碎裂的畫面。

賴偉明工作人員帳號發文並呼籲：「生而為人，請大家至少保有基本的分寸與教養。」

事件發生後，部分博主上傳短影音並斷章取義指責他「打人、耍大牌」、「第一次見明星對粉絲揮拳」並衝上熱搜第一。但隨著完整現場影片與工作人員發聲，輿論大多轉為支持賴偉明，認為這是正當防衛與對極端私生行為的合理警告，並強烈譴責私生飯毫無邊界感的騷擾行為。

這已經不是賴偉明第一次在機場被擠，一年前，他也曾被私生飯和代拍圍堵，登機掃碼時被狂拍，最後忍無可忍怒斥私生飯和代拍：讓開！手機要不要！」

賴偉明，2001年9月7日出生於福建寧德，代表作「當我飛奔向你」、「大夢歸離」、「致 1999 年的自己」、「子夜歸」、「驕陽似我」、「百花殺」等。

近年來，粉絲在機場圍追堵截明星的現象並不少見，粉絲接機送機致航班延誤、粉絲嬉鬧的事件也時有發生。

現場大批私生飯貼身拍攝。（取材自都市快報橙柿互動）
現場大批私生飯貼身拍攝。（取材自都市快報橙柿互動）

現場圍欄被推倒。（取材自都市快報橙柿互動）
現場圍欄被推倒。（取材自都市快報橙柿互動）

網上出現有疑似玻璃被擠碎烈的畫面。（取材自都市快報橙柿互動）
網上出現有疑似玻璃被擠碎烈的畫面。（取材自都市快報橙柿互動）

精華 FAQ

  • 他在落地後遭大批私生飯與代拍貼身圍堵，過程中出現推擠、手機貼臉拍攝與肢體騷擾，行李箱拉桿甚至被擠彎，最後情緒爆發揮拳並摔手機。

  • 因為流出的短影音只截取他揮拳、怒斥的畫面，讓部分博主先入為主地指責他對粉絲動手。直到工作人員公開完整經過，外界才知道前因後果。

  • 因為完整影片與工作人員說明顯示，他是被長時間貼身圍堵、推擠與騷擾後才反擊，外界認為問題核心是私生飯毫無邊界感，而非明星刻意耍大牌。

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