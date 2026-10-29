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觀影說劇╱苦縫200張豬皮 肖戰演活外科醫生 名醫這樣說

娛樂新聞組╱綜合報導
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肖戰演活「小城良方」的醫師劉錚亮。(取材自微博)
肖戰演活「小城良方」的醫師劉錚亮。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

肖戰在醫療劇《小城良方》中為角色減重並苦練縫合，劇組更找來76位醫學顧問把關，讓手術與急診細節因專業呈現而成為話題。

大陸頂流男星肖戰主演的「小城良方」熱度持續攀升，除了劇情引發討論，他在劇中情緒潰堤的爆發戲也受到關注。為了演活性格彆扭、身心俱疲的東北神經外科醫師劉錚亮，肖戰不僅減重約7.5公斤，還苦練縫合術，反覆在200多張豬皮上練習。劇組另邀請76位醫學顧問把關醫療細節，讓這部醫療劇除了有笑有淚，也因專業呈現受到討論。

「小城良方」講述精英神經外科醫師劉錚亮遭遇事業挫折後，來到東北小城重新面對人生的故事。向來以俊朗形象受到關注的肖戰，這次刻意收起精緻偶像感，穿上厚重羽絨服、留著鬍渣，連在雪地裡縮著脖子發抖的模樣，也要呈現角色不適應當地生活的窘迫。角色長期承受精神壓力，外型與神情都得帶著疲憊感，與過去的帥氣形象形成反差。

除了外型下功夫，醫師的專業動作更是考驗。為了讓手術戲看起來自然，肖戰提前練習縫合等操作，從持針器的方式到手部動作，都得反覆揣摩。劇中他拿起手術器械時沉穩俐落，也成為觀眾討論的細節之一。

「小城良方」在醫療專業上同樣做足準備，劇組邀請76位醫學顧問參與把關，涵蓋劇本審校及現場指導。醫療總顧問、北京大學國際醫院神經外科主任醫師路長宇表示，劇中醫療畫面經過逐幀審核，從七步洗手法、深部靜脈穿刺，到麻醉監測及手術器械使用，都力求貼近真實醫療現場。

路長宇也肯定肖戰的操作表現，指出他使用持針器的動作俐落、合規範。此外，劇中一場搶救「臍帶脫垂」的產科急診戲碼，也獲從業超過20年的婦產科醫師發文高度肯定，稱其手托胎先露、頭低臀高位等處置流程「完全正確、專業度滿分」，讓醫療細節成為劇集另一個討論焦點。

肖戰在劇中的手術戲分看起來相當自然。(取材自微博)
肖戰在劇中的手術戲分看起來相當自然。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 他先減重約7.5公斤，再反覆在200多張豬皮上練習縫合，連持針器握法與手部動作都仔細揣摩，力求讓手術戲看起來自然且符合醫師操作習慣。

  • 劇組邀請76位醫學顧問參與劇本審校與現場指導，並對七步洗手法、深部靜脈穿刺、麻醉監測及器械使用等細節逐幀審核，盡量貼近真實醫療現場。

  • 除了肖戰使用持針器的動作被肯定外，一場搶救臍帶脫垂的產科急診也獲婦產科醫師高度讚賞，認為手托胎先露、頭低臀高位等處置流程完全正確。

減重 肖戰

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