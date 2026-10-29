積怨20年…許飛稱被宣判 厲娜反問：那我的經損失呢？

綜藝「後會友期」節目預告，讓厲娜（見圖）和許飛的舊日糾葛再次成為話題焦點。（微博視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 《後會友期》預告重提厲娜與許飛的20年舊怨，雙方圍繞洩密、雪藏與經濟損失激烈交鋒，真相仍待完整節目揭曉。

綜藝「後會友期」近日釋出的一段節目預告，讓厲娜和許飛的舊日糾葛再次成為話題焦點。預告中，兩人的對話氣氛緊張，許飛說「我感覺到的是被宣判，我無處可去」，厲娜隨即情緒激動地反問：「你感受到的是被宣判，那我所有的經濟損失呢？」而就在此時，06超女季軍劉力揚在直播中回憶往事，為這場熱議添上了一筆旁觀者的注腳。她提到，比賽階段注意到許飛與厲娜常常在一起聊天、出雙入對。在劉力揚看來，正是二人當年關係太過親近，才導致後來產生隔閡時，彼此傷得才更深。

綜合媒體報導，這段交鋒並非憑空而來。在此前播出的節目內容中，厲娜提到，當年許飛曾在高層面前說「厲娜連私活的錢都比自己商演的錢多」，公司隨後調查她接私活一事，她因此被雪藏。在厲娜看來，正是許飛洩露了自己的跳槽規畫，才導致她陷入長達七年的空白期。

據報導，按照厲娜的說法，2007年前後，她把解約、跳槽、接私活的規畫只告訴了許飛，消息卻很快傳到公司高層，她接連收到三封律師函。2007年底到2014年，她的行程近乎空白，焦慮之下暴飲暴食，體重一度接近130斤。

報導指出，面對這些舊事，許飛在節目中當場否認自己主動告密。不過在主持人追問下，她又表示「記不清了，也可能話趕話說漏」。許飛否認說過「厲娜連私活的錢都比我商演的錢多」這句話，並反問「我有能力打壓誰」；她強調，即便話趕話提過，也沒有點厲娜的名字。她還提到，自己當年也被調查、賠錢解約。

報導說，預告中最具張力的一幕，是兩人對「代價」的不同感受。許飛說「我感覺到的是被宣判，我無處可去」，厲娜則把問題拉回自己身上：「你被宣判，那我所有的經濟損失呢？」

報導稱，對於這段關係，厲娜的態度很明確。她坦言恨過許飛非常久，並說「不會去原諒，也不會去理解」。她最介意的是，取關之後對方十幾年沒有問過原因。許飛則在預告中表達了自己的處境感受，稱當年同樣經歷了調查和解約賠償。

目前釋出的只是節目預告片段，兩人各執一詞，這段跨越多年的舊事也隨著對話被重新攤開。雙方說法存在明顯分歧，更多細節還有待節目內容進一步呈現。

許飛。（取材自中華網）

2006超女季軍劉力揚在直播中回憶往事，稱比賽時許飛、厲娜成雙入對關係太近，產生隔閡才傷得更重。（視頻截圖）