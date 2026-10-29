我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州3度調降白卡費率 自閉症機構收入砍半苦撐

紐約市已近30萬人提前投票 較4年前增7成

積怨20年…許飛稱被宣判 厲娜反問：那我的經損失呢？

娛樂新聞組／北京29日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
綜藝「後會友期」節目預告，讓厲娜（見圖）和許飛的舊日糾葛再次成為話題焦點。（微博...
綜藝「後會友期」節目預告，讓厲娜（見圖）和許飛的舊日糾葛再次成為話題焦點。（微博視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

《後會友期》預告重提厲娜與許飛的20年舊怨，雙方圍繞洩密、雪藏與經濟損失激烈交鋒，真相仍待完整節目揭曉。

綜藝「後會友期」近日釋出的一段節目預告，讓厲娜和許飛的舊日糾葛再次成為話題焦點。預告中，兩人的對話氣氛緊張，許飛說「我感覺到的是被宣判，我無處可去」，厲娜隨即情緒激動地反問：「你感受到的是被宣判，那我所有的經濟損失呢？」而就在此時，06超女季軍劉力揚在直播中回憶往事，為這場熱議添上了一筆旁觀者的注腳。她提到，比賽階段注意到許飛與厲娜常常在一起聊天、出雙入對。在劉力揚看來，正是二人當年關係太過親近，才導致後來產生隔閡時，彼此傷得才更深。

綜合媒體報導，這段交鋒並非憑空而來。在此前播出的節目內容中，厲娜提到，當年許飛曾在高層面前說「厲娜連私活的錢都比自己商演的錢多」，公司隨後調查她接私活一事，她因此被雪藏。在厲娜看來，正是許飛洩露了自己的跳槽規畫，才導致她陷入長達七年的空白期。

據報導，按照厲娜的說法，2007年前後，她把解約、跳槽、接私活的規畫只告訴了許飛，消息卻很快傳到公司高層，她接連收到三封律師函。2007年底到2014年，她的行程近乎空白，焦慮之下暴飲暴食，體重一度接近130斤。

報導指出，面對這些舊事，許飛在節目中當場否認自己主動告密。不過在主持人追問下，她又表示「記不清了，也可能話趕話說漏」。許飛否認說過「厲娜連私活的錢都比我商演的錢多」這句話，並反問「我有能力打壓誰」；她強調，即便話趕話提過，也沒有點厲娜的名字。她還提到，自己當年也被調查、賠錢解約。

報導說，預告中最具張力的一幕，是兩人對「代價」的不同感受。許飛說「我感覺到的是被宣判，我無處可去」，厲娜則把問題拉回自己身上：「你被宣判，那我所有的經濟損失呢？」

報導稱，對於這段關係，厲娜的態度很明確。她坦言恨過許飛非常久，並說「不會去原諒，也不會去理解」。她最介意的是，取關之後對方十幾年沒有問過原因。許飛則在預告中表達了自己的處境感受，稱當年同樣經歷了調查和解約賠償。

目前釋出的只是節目預告片段，兩人各執一詞，這段跨越多年的舊事也隨著對話被重新攤開。雙方說法存在明顯分歧，更多細節還有待節目內容進一步呈現。

許飛。（取材自中華網）
許飛。（取材自中華網）

2006超女季軍劉力揚在直播中回憶往事，稱比賽時許飛、厲娜成雙入對關係太近，產生...
2006超女季軍劉力揚在直播中回憶往事，稱比賽時許飛、厲娜成雙入對關係太近，產生隔閡才傷得更重。（視頻截圖）

精華 FAQ

  • 原因是綜藝《後會友期》釋出預告，曝光兩人激烈對話。許飛提到自己像被宣判，厲娜則直接追問她的經濟損失，讓多年恩怨再次成為焦點。

  • 厲娜表示，她曾把解約、跳槽與接私活規畫只告訴許飛，消息卻外流到公司高層，之後接連收到律師函並被雪藏，2007年底到2014年行程幾乎空白。

  • 許飛否認自己主動告密，也否認說過那句涉及厲娜私活收入的話，並表示可能只是話趕話說漏，還稱自己當年同樣被調查、賠錢解約。

上一則

「瑯琊榜」劉濤驚爆遭鹹豬手 品牌活動被襲胸 幾度閃躲

延伸閱讀

拉黑張萌斷聯10年 馬天宇淚崩復盤 曝與楊冪一段往事

拉黑張萌斷聯10年 馬天宇淚崩復盤 曝與楊冪一段往事
高原否認插足王菲、竇唯的婚姻 但坦承恨竇唯20多年

高原否認插足王菲、竇唯的婚姻 但坦承恨竇唯20多年
封面故事／康乃爾性侵案 無名珍經歷了什麼？

封面故事／康乃爾性侵案 無名珍經歷了什麼？
「我真扛不住了…」 小吃攤主成網暴下亡魂

「我真扛不住了…」 小吃攤主成網暴下亡魂

熱門新聞

鄭欣宜去年參加「歌手2025」，卻因傷退出演出。（取材自微博）

鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼

2026-10-23 13:35
天心打定主意不生孩子。(圖／策院與四方四隅提供)

天心「新手上路」扮黑道夫人一心求子 現實生活不想生

2026-10-21 02:19
翁虹愛女劉蒔(右)不僅學業表現出色，面對男同學追求也有自己的主見。(取材自微博)

愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」

2026-10-25 06:00
71歲戲骨畢彥君演過許多經典角色。(取材自微博)

演活「慶餘年」等經典角色 戲骨畢彥君搭公車被認出 贏得熱烈掌聲

2026-10-24 03:00
周思潔17歲出道，當年有「東洋娃娃」的稱號。（萊格悠國際文化有限公司提供）

資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了

2026-10-24 05:09
大陸首部人工智慧（AI）深度參與製作的院線長片《三星堆：未來往事》23日上映。圖／取自微博

中國首部AI院線長片《三星堆》票房慘 連2天場均僅2人

2026-10-26 16:45

超人氣

更多 >
台男辭工程師 62天騎車橫跨美國 住宿費只花300元

台男辭工程師 62天騎車橫跨美國 住宿費只花300元
有美國出生證明 仍遭ICE關近10月 只因他一舉動

有美國出生證明 仍遭ICE關近10月 只因他一舉動
自帶富貴體質 4生肖女有品格又有智慧 中年更能財福雙收

自帶富貴體質 4生肖女有品格又有智慧 中年更能財福雙收
還抵制姆巴佩嗎？中國外交部：我們重視當事人的道歉

還抵制姆巴佩嗎？中國外交部：我們重視當事人的道歉
競爭太激烈？南加1大華超市突宣布關店 49員工遭解僱

競爭太激烈？南加1大華超市突宣布關店 49員工遭解僱