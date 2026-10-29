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網友千字文勸離 尹子維連8文怒懟：別想搶走徐冬冬

娛樂新聞組／北京29日電
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網友千字文勸離，尹子維（左）連發8條怒懟，並稱「好不容易追回徐冬冬（右），不會離...
網友千字文勸離，尹子維（左）連發8條怒懟，並稱「好不容易追回徐冬冬（右），不會離婚」。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

有網友發長文勸尹子維與徐冬冬離婚，認為兩人性格不合；尹子維則連發8文回擊，強調已追回妻子、絕不分手。兩人近年多次復合，並已申請結婚。

一網友日前發千字長文「致女演員徐冬冬現任丈夫尹子維的誠懇勸告信」，持續@尹子維和徐冬冬，文中從性格、三觀、氣場等角度認定兩人「完全不般配」，婚姻是「從頭到尾的勉強將就」，懇求尹子維「主動放手、體面離婚」。

綜合都市快報、揚子晚報報導，尹子維連發8篇微博，表示：「好不容易追回我老婆，我們不會離婚，不會分手不會離婚」、「想搶走我的愛人門都沒有」。

目前，該網友發布的相關微博因違反「微博社區公約」相關規定，已被限制查看。

徐冬冬出生於1990年，因在網劇「餘罪」中出演大嫂沈嘉文一角而廣為人知。隨後，徐冬冬接連出演了「大嫂」「特工狂花」、「老闆娘」、「大嫂歸來」等一系列作品，成為觀眾心中的「大嫂專業戶」。此外，她還有一個廣為人知的身分——「椰樹女神」，椰樹椰汁品牌的長期代言人，合作時長超10年。

尹子維與徐冬冬2019年在機場共同出現，戀情因此被公眾所知；4月8日，尹子維求婚成功 ；8月11日，徐冬冬宣布了分手。2023年，徐冬冬宣告了兩人已復合。2024年，徐冬冬宣布與尹子維已經訂婚；今年3月22日晚，徐冬冬在社交平台曬視頻宣布，「和尹子維已成家」，4月1日，尹子維和徐冬冬已經在香港申請了結婚，並計畫在5月底前完成婚禮。今年1月21日，徐冬冬因家人病重緊急簡化婚禮，將原定2月26日的公開婚禮改為「低調家庭朋友聚餐」，婚紗儀式延期舉行。

精華 FAQ

  • 該網友以千字長文稱兩人從性格、三觀到氣場都「完全不般配」，並認定婚姻是勉強將就，因此公開勸尹子維主動放手、體面離婚。

  • 尹子維連發8篇微博強硬反擊，表示自己好不容易追回老婆，明確稱「不會離婚、不會分手」，還直言「想搶走我的愛人門都沒有」。

  • 兩人自2019年戀情曝光後多次分合，2023年復合，2024年宣布訂婚；今年又表示已成家，並在香港申請結婚，原定婚禮也因家人病重而調整。

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