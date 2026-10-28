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香港「最帥小生」林俊賢66歲現況曝 片中動手動腳被嫌噁男

記者陳穎／即時報導
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66歲林俊賢滿頭白髮但依舊帥氣。（取材自微博）
66歲林俊賢滿頭白髮但依舊帥氣。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

林俊賢因在舊作中的「噁男」角色引發網友討論，竟親自留言幽默道歉，並拍片證實本人身分，分享近況與健身生活。

香港男星林俊賢曾是港片當紅小生，憑藉俊朗外型及多部電影作品擄獲觀眾。近日，一名網友過去曾發文批評他在電影中的角色令人反感，沒想到竟意外釣出林俊賢本人親自留言，不但沒有生氣，還幽默向對方道歉：「抱歉我當年太落力（賣力）演出，害你討厭我了。」親民反應讓網友又驚又喜，甚至一度懷疑帳號究竟是不是本人。

這段有趣互動源自一名網友在Threads分享觀影感想，坦言自己始終無法喜歡林俊賢，但也特別強調，討厭的是他在電影中的角色，並非針對演員本人的私生活。其中，林俊賢在電影「驅魔探長」飾演的角色，因為經常對女性動手動腳，讓原PO看得相當反感，尤其劇情最後女主角竟然還與該角色在一起，更讓他忍不住直呼「噁男」。

除了「驅魔探長」，林俊賢在「飛越謎情」中的角色也讓原PO相當不滿，認為人物不僅無能、善妒，還心胸狹窄、容易惱羞成怒，讓他看得氣憤不已。儘管如此，原PO仍清楚區分戲裡與戲外，強調自己的負面觀感完全來自角色設定，與林俊賢本人無關。

沒想到，林俊賢竟在26日親自現身留言，還大方為當年的演出向網友道歉，笑稱自己太投入角色，才會讓對方如此討厭劇中人物。突如其來的互動讓網友相當意外，有人甚至因為帳號沒有藍勾勾認證，起初不敢相信真的是本人，還留言表示：「抱歉不是故意的，還質疑你沒有藍勾勾，下跪中。」

面對網友的疑惑，林俊賢也親自解釋，由於自己目前不在香港，申請帳號認證相當麻煩，忍不住直呼「搞得我頭很大」。為了證明帳號確實由本人使用，他隨後拍攝影片，親自向粉絲打招呼，分享自己的近況。

現年66歲的林俊賢在影片中以中文向台灣粉絲問候，透露自己發現Threads上有許多粉絲來自台灣，因此特別選擇使用中文，希望大家都能理解他的意思。他也分享日常生活，表示自己幾乎每天都會游泳、鍛鍊身體，還笑說最近「胖了一點點」，希望大家不要給他太大壓力。

林俊賢過去被稱為「最帥李世民」。（取材自微博）
林俊賢過去被稱為「最帥李世民」。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 起因是一名網友在 Threads 分享觀影感想，批評他在電影角色中的行為令人反感，沒想到林俊賢本人親自留言回應，幽默化解爭議，讓話題迅速升溫。

  • 他沒有動怒，反而大方道歉，笑稱自己當年太賣力演出，才會害對方討厭劇中人物，展現出親民又幽默的態度，讓網友又驚又喜。

  • 現年66歲的他在影片中以中文向台灣粉絲問候，表示自己幾乎每天都會游泳和鍛鍊身體，也坦言最近胖了一點，希望大家不要給他太大壓力。

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