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公車上迎來熱烈掌聲 「太爺」畢彥君：身為演員特別感動

娛樂新聞組／綜合報導
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71歲戲骨畢彥君演過許多經典角色。(取材自微博)
71歲戲骨畢彥君演過許多經典角色。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

資深演員畢彥君在北京公車上被年輕粉絲認出並獲掌聲，讓他感動不已；他從業55年，始終淡泊名利，專注詮釋每個角色。

「太爺！太爺！」在北京一輛尋常的公車上，突然傳來一陣驚呼聲。剛上車的資深演員畢彥君循聲望去，只見一位年輕女孩熱切地認出了他，正是熱播劇「八千里路雲和月」中飾演的靈魂人物「太爺」。隨後，車廂內響起熱烈的掌聲。對此，畢彥君感性坦言，這是身為演員最幸福的時刻，讓他「特別特別感動」，也將這份溫暖默默記在心裡。

據揚子晚報報導，現年71歲的畢彥君，入行至今已邁入第55個年頭。他在無數作品中精湛演出，包括「瑯琊榜之風起長林」身居高位的荀白水、「覺醒年代」思想獨特的辜鴻銘，以及「慶餘年第二季」中內在強大的賴名成等多部代表作。然而，在以流量、熱度與番位為主流的影視圈中，他始終未曾主動追逐名利與喝彩，更曾自我評價：「我是一個有理想，但沒有目標，懷著浪漫心情，過平淡日子的人。」

出身遼寧鞍山的畢彥君，少年時期的職業目標原本是成為一名體面的鋼鐵工人，卻因機緣巧合被借調至話劇隊，進而踏上表演之路。在漫長的演藝生涯中，他曾任劇團業務團長，也擔任過近五年的副導演，處理選角、簽合約及現場執行等瑣碎事務。但因不擅長在複雜的人際關係中斡旋，加上對表演懷抱深厚熱愛，他最終毅然選擇辭去職務，轉身回到舞台與鏡頭前專心演戲。

談及處世原則，畢彥君秉持著老前輩「只有小演員，沒有小角色」的教誨，將每個角色都當作主角來認真揣摩。如今邁入古稀之年的他，私下生活十分接地氣且充實，閒暇時看電影、逛劇場、大量閱讀古今中外名著，甚至拿著平板刷短影音與短劇，笑稱自己處於「躺平」的舒適狀態。

畢彥君坦言自己「不夠圓通」，但他不打算把自己磨得圓通。那些留在身上的棱角，是他與世界相處的分寸。

他始終堅守「熱愛與忠誠」的人生信念，用一生詮釋了何謂一個精神豐富、淡泊名利的多邊形理想主義者。

精華 FAQ

  • 他剛上車就被一名年輕女孩認出，對方喊出他在熱播劇中飾演的「太爺」，車廂內隨即響起熱烈掌聲，讓他深受感動。

  • 他現年71歲，入行已55年，演出過《瑯琊榜之風起長林》《覺醒年代》《慶餘年第二季》等作品，始終不追逐流量與番位。

  • 他遵循「只有小演員，沒有小角色」的理念，認真對待每個角色；私下則閱讀、看戲、刷短影音，過著平淡但充實的生活。

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