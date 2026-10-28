楊洋回歸「現偶」二搭陳都靈 偷偷藏不住、難哄導演雙強聯手
楊洋傳出主演新劇《等風熱吻你》正式官宣，飾演法醫並與陳都靈重逢，製作團隊更找來《偷偷藏不住》《難哄》導演加持，話題十足。
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楊洋傳出主演新劇《等風熱吻你》正式官宣，飾演法醫並與陳都靈重逢，製作團隊更找來《偷偷藏不住》《難哄》導演加持，話題十足。
大陸人氣男星楊洋將回歸現代偶像劇。由他主演的新劇「等風熱吻你」近日傳出正式官宣，消息曝光後，「楊洋終於回歸現偶了」登上熱搜。據悉，以「微微一笑很傾城」、「你是我的榮耀」等作品累積高人氣的楊洋，這次將挑戰法醫角色，並與女主角陳都靈再度合作，兩人相隔11年重逢，也成為新劇一大看點。
「等風熱吻你」改編自作家唧唧的貓同名小說，楊洋飾演天才法醫許星純，角色外表冷靜克制，內心卻有複雜情感，與他過去在「微微一笑很傾城」中飾演的高冷學霸肖奈，以及「你是我的榮耀」裡的航天工程師于途，完全不同面貌。陳都靈則飾演女主角付雪梨，是一名個性鮮明、明艷張揚的頂流女星。兩人將在劇中展開充滿情感張力的關係。
更令劇迷關注的是，楊洋與陳都靈曾在2015年電影「左耳」合作，如今時隔11年再度搭檔。當年兩人在電影中的合作留下印象，此次轉戰都市情感題材，能否擦出不同火花，成為新劇尚未開拍便受到熱議的原因之一。
製作陣容方面，據相關消息，劇組邀請曾執導「偷偷藏不住」的李青蓉，以及「難哄」導演瞿友寧參與打造。該劇傳出將於11月初在無錫、上海等地開機，實際拍攝安排仍有待劇方進一步公布。
楊洋近年憑藉不同類型作品持續累積觀眾關注，這次重返現代偶像劇，備受關注，後續選角、造型及播出安排，也將成為劇迷追蹤焦點。
新劇名為《等風熱吻你》，楊洋飾演天才法醫許星純，角色外冷內熱、情感複雜，與他過去的高冷學霸或工程師形象明顯不同。 兩人曾在2015年電影《左耳》合作，如今相隔11年再度搭檔，且在都市情感題材中演繹強烈情感張力，因此引發劇迷高度關注。 據傳劇組邀請《偷偷藏不住》李青蓉與《難哄》導演瞿友寧參與打造，預計11月初在無錫、上海開機，實際安排仍待官方公布。
精華 FAQ
新劇名為《等風熱吻你》，楊洋飾演天才法醫許星純，角色外冷內熱、情感複雜，與他過去的高冷學霸或工程師形象明顯不同。
兩人曾在2015年電影《左耳》合作，如今相隔11年再度搭檔，且在都市情感題材中演繹強烈情感張力，因此引發劇迷高度關注。
據傳劇組邀請《偷偷藏不住》李青蓉與《難哄》導演瞿友寧參與打造，預計11月初在無錫、上海開機，實際安排仍待官方公布。
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