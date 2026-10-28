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「華妃」蔣欣突遭強親脖子 嚇到後閃急推開 現場瞬間出現變化

記者陳穎／綜合報導
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蔣欣(左)被吻脖子，滿臉都是驚恐。（取材自微博）
蔣欣(左)被吻脖子，滿臉都是驚恐。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

蔣欣出席品牌大秀合影時，遭設計師馬凱突然親吻脖子，她驚嚇閃躲並推開對方，影片曝光後引發網友熱議與越界爭議。

43歲大陸女星蔣欣憑藉「後宮甄嬛傳」飾演「華妃娘娘」一角走紅，精湛演技至今仍讓觀眾印象深刻。沒想到，她27日出席時尚品牌MESSENTIAL大秀，與設計師馬凱合影時，對方竟突然靠近親吻她的脖子，讓她當場嚇得驚呼、身體向後閃躲，還伸手推開對方。相關影片曝光後迅速引發熱議，不少網友質疑這樣的親密接觸是否逾越界線。

蔣欣當天身穿紅色服裝亮相，搭配精緻刺繡設計，造型喜氣又典雅，原本在活動現場與設計師馬凱進行正常合影，沒想到對方突然湊近，親吻她的脖頸，讓現場氣氛瞬間出現變化。

從流出的影片可見，蔣欣面對突如其來的舉動明顯受到驚嚇，身體立即向後仰，試圖拉開雙方距離，並下意識伸手推開對方，反應相當直接。整個過程發生在其他明星及工作人員面前，相關畫面曝光後，隨即在網路上引起討論。

雖然蔣欣一度表情僵住，但很快便調整情緒，隨後仍配合完成後續拍攝。她當下的反應也被網友放大檢視，不少人認為，從她明顯閃躲、推開對方的動作，可以看出她對這個突如其來的接觸感到意外。

影片在社群平台流傳後，網友紛紛表達不滿，認為即使是公開活動或合影場合，也不代表可以任意做出親吻等親密舉動，是否取得當事人同意更是關鍵。部分網友更質疑此舉是否涉及性騷擾，相關話題持續延燒，關鍵字「蔣欣被男設計師親了脖子」也登上微博熱搜。

精華 FAQ

  • 她在與設計師馬凱合影時，對方突然靠近並親吻她的脖子，讓她當場受到驚嚇，隨即身體後仰並出手推開對方，場面一度變得尷尬。

  • 從流出的影片可見，她明顯被嚇到，立刻向後閃躲以拉開距離，並下意識伸手推開對方，之後雖表情一度僵住，仍很快調整情緒完成後續拍攝。

  • 因為不少網友認為，即使是在公開活動或合影場合，也不代表可以任意做出親吻等親密舉動，是否事先取得同意才是關鍵，甚至有人質疑涉及性騷擾。

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