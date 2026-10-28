「小城良方」高開顛走 肖戰3吻姜妍飆2億流量 網喊好嗑到飛起

肖戰在「小城良方」中飾演醫師劉錚亮。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 《小城良方》開播即爆紅，收視與熱度齊飛，肖戰、姜妍的虐心熱吻戲掀起2億話題，也帶動劇集口碑與招商表現持續升溫。

大陸人氣男星肖戰 主演的「小城良方」收視、熱度雙雙飆升，央視八套首播收視峰值突破3%，愛奇藝開播7天熱度突破9600，更因劇情反轉不斷，被網友形容為「高開顛走」。最新劇情中，肖戰與姜妍在花圈店中三度熱吻，上演「初吻即離別」的虐心戲碼，相關話題流量更突破2億，再掀追劇熱潮。

姜妍飾演的葬儀社女老闆艾辰，滿滿東北味。（取材自微博）

肖戰與姜妍上演「初吻即離別」虐心戲碼。（視頻截圖）

「小城良方」開播即展現號召力，據相關數據，首日表現創近五年現代劇新高，劇集招商表現同樣受到關注，開播首集即有多個品牌合作，後續廣告合作數突破70個，展現肖戰的市場吸引力。

登上熱搜的「高開顛走」，並非指口碑下滑，而是劇情發展難以預測。肖戰飾演的神經外科醫師劉錚亮，從火車上緊急接生、錯過行程，到行李與錢包遺失，甚至搭過山車時手機被甩飛，倒楣遭遇接連上演，讓觀眾在心疼之餘又忍不住發笑。

近日一集則將情感推向高潮。劉錚亮因不適應東北的寒冷與生活步調，決定收拾行李返回南方。姜妍飾演的葬儀社女老闆艾辰得知後前來送別，兩人告別往日拌嘴習慣，在酒意催化下終於流露壓抑已久的情感。艾辰主動吻上劉錚亮，原本克制的他也逐漸回應，兩人三度熱吻，卻難掩即將分離的失落。

「肖戰姜妍離別吻」、「小城良方虐心初吻」等話題隨即引發討論。影評人紛紛盛讚，這場吻戲毫無工業糖精，而是充滿了成年人面對現實無奈的酸楚與激情。肖戰將角色的隱忍與最後的理智崩潰拿捏得恰到好處；姜妍的純熟演技更帶動了整場戲的張力，兩人的化學反應堪稱爆棚。

不少網友大讚，「成年人的吻戲太高級」、「這段好嗑到飛起了」、「性張力拉滿又清清爽爽」，還有肖戰粉絲笑稱，「能親到我戰哥，姜妍這角色沒白接」。