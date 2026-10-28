周星馳「功夫女足」進軍北美 爛番茄新鮮度掛零 影評直言4字

周星馳執導的「功夫女足」在「爛番茄」遭遇史詩級的口碑滑鐵盧。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 周星馳執導的《功夫女足》中國票房大賣，但進軍北美後在爛番茄遭遇低評價，海外影評狠批特效與笑點老套，口碑與票房反差鮮明。

華語影壇「喜劇之王」周星馳 執導的「功夫女足」，今年夏天在中國上映後，一舉狂攬23.15億元人民幣(約3.47億美元)，榮登暑期檔票房冠軍寶座。然而，隨著該片近期正式進軍北美及歐洲市場，並特別推出周星馳親自配音的英語版本，卻在國際權威影評網站「爛番茄 」遭遇史詩級的口碑滑鐵盧。

觀察者網報導，「功夫女足」開榜初期由12位認證專業影評人率先評分，竟無一給出好評，以新鮮度「掛零」的慘烈姿態震撼登場。雖然隨著新好評加入，新鮮度微幅回升至8%，但整體評價依據相當低迷。相較於周星馳過去風靡華語圈與西方世界的經典作品「少林足球」（89%）與「功夫」（90%），這次的新作無疑是他導演生涯中最為嚴重的口碑翻車。

作為「少林足球」時隔25年的「精神續作」，「功夫女足」主打將傳統武術結合女子足球，由張小斐、迪麗熱巴、張藝興領銜主演。儘管靠著強大的情懷光環與合家歡屬性賺足票房，但豆瓣評分也已跌破及格線降至5.9分。

海外影評人普遍指出，電影大量泛濫的CGI電腦特效失去了當年真人實打結合誇張喜劇的獨特魅力，劇情框架與笑點更是老套重複。好萊塢 資深影評人彼得索布欽斯基（Peter Sobczynski）更直言：「這部影片讓我們看到一位曾經偉大的電影人似乎『江郎才盡』，淪落到翻遍舊把戲袋，徒勞地試圖讓奇跡再次發生。」這部集結大咖與情懷的巨作，海外口碑是否能靠後續觀眾場翻盤，仍有待觀察。