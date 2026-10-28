我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2026最性感男人居然是他 55歲男星歸功妻子

MLB世界大賽／光芒12局逆轉釀酒人 成功續命G5

周星馳「功夫女足」進軍北美 爛番茄新鮮度掛零 影評直言4字

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
周星馳執導的「功夫女足」在「爛番茄」遭遇史詩級的口碑滑鐵盧。（取材自微博）
周星馳執導的「功夫女足」在「爛番茄」遭遇史詩級的口碑滑鐵盧。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

周星馳執導的《功夫女足》中國票房大賣，但進軍北美後在爛番茄遭遇低評價，海外影評狠批特效與笑點老套，口碑與票房反差鮮明。

華語影壇「喜劇之王」周星馳執導的「功夫女足」，今年夏天在中國上映後，一舉狂攬23.15億元人民幣(約3.47億美元)，榮登暑期檔票房冠軍寶座。然而，隨著該片近期正式進軍北美及歐洲市場，並特別推出周星馳親自配音的英語版本，卻在國際權威影評網站「爛番茄」遭遇史詩級的口碑滑鐵盧。

觀察者網報導，「功夫女足」開榜初期由12位認證專業影評人率先評分，竟無一給出好評，以新鮮度「掛零」的慘烈姿態震撼登場。雖然隨著新好評加入，新鮮度微幅回升至8%，但整體評價依據相當低迷。相較於周星馳過去風靡華語圈與西方世界的經典作品「少林足球」（89%）與「功夫」（90%），這次的新作無疑是他導演生涯中最為嚴重的口碑翻車。

作為「少林足球」時隔25年的「精神續作」，「功夫女足」主打將傳統武術結合女子足球，由張小斐、迪麗熱巴、張藝興領銜主演。儘管靠著強大的情懷光環與合家歡屬性賺足票房，但豆瓣評分也已跌破及格線降至5.9分。

海外影評人普遍指出，電影大量泛濫的CGI電腦特效失去了當年真人實打結合誇張喜劇的獨特魅力，劇情框架與笑點更是老套重複。好萊塢資深影評人彼得索布欽斯基（Peter Sobczynski）更直言：「這部影片讓我們看到一位曾經偉大的電影人似乎『江郎才盡』，淪落到翻遍舊把戲袋，徒勞地試圖讓奇跡再次發生。」這部集結大咖與情懷的巨作，海外口碑是否能靠後續觀眾場翻盤，仍有待觀察。

精華 FAQ

  • 該片在爛番茄開榜時由12位認證專業影評人先行評分，結果沒有任何人給出好評，新鮮度直接掛零，之後雖略有回升，整體仍屬低迷。

  • 《功夫女足》在中國上映後票房高達23.15億元人民幣，拿下暑期檔冠軍；但進入北美與歐洲市場後卻遭到差評，顯示票房熱度與國際口碑落差極大。

  • 影評人認為電影大量使用CGI，削弱周星馳作品過去真人實拍與誇張喜劇的魅力，且劇情框架與笑點都顯得老套重複，甚至被形容為翻舊把戲。

周星馳 好萊塢 番茄

上一則

孟子義、李昀銳「尚公主」光賣CP？新劇挨轟淪為「二人轉」

下一則

歸功妻子…「匹茲堡醫魂」雙料視帝諾亞懷利 當選2026最性感男人

延伸閱讀

揭「少林足球」祕辛 馮志強宣傳新片 談周星馳私下真面目

揭「少林足球」祕辛 馮志強宣傳新片 談周星馳私下真面目
科幻驚悚片「泥面人」周末票房冠軍 紀錄片「你能看到一切」後勢看好

科幻驚悚片「泥面人」周末票房冠軍 紀錄片「你能看到一切」後勢看好
「矽谷惡血」案紀錄片票房衝上 近十年第二

「矽谷惡血」案紀錄片票房衝上 近十年第二
撤檔3年難逃票房翻車… 3億大片「敦煌英雄」恐成2026「第一慘案」

撤檔3年難逃票房翻車… 3億大片「敦煌英雄」恐成2026「第一慘案」

熱門新聞

鄭欣宜去年參加「歌手2025」，卻因傷退出演出。（取材自微博）

鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼

2026-10-23 13:35
天心打定主意不生孩子。(圖／策院與四方四隅提供)

天心「新手上路」扮黑道夫人一心求子 現實生活不想生

2026-10-21 02:19
翁虹愛女劉蒔(右)不僅學業表現出色，面對男同學追求也有自己的主見。(取材自微博)

愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」

2026-10-25 06:00
71歲戲骨畢彥君演過許多經典角色。(取材自微博)

演活「慶餘年」等經典角色 戲骨畢彥君搭公車被認出 贏得熱烈掌聲

2026-10-24 03:00
周思潔17歲出道，當年有「東洋娃娃」的稱號。（萊格悠國際文化有限公司提供）

資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了

2026-10-24 05:09
張秀卿近日宣布離婚。(本報系資料照)

張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲

2026-10-18 15:09

超人氣

更多 >
蘇姿丰現身F1 昔被記者錯當路人甲問「會說英文嗎？」再掀話題

蘇姿丰現身F1 昔被記者錯當路人甲問「會說英文嗎？」再掀話題
女兒河口湖遇害案情翻轉 台空勤總隊長井延淵請假未返隊

女兒河口湖遇害案情翻轉 台空勤總隊長井延淵請假未返隊
中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣

中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣
巨額資金打水漂 中國人造古鎮人去樓空

巨額資金打水漂 中國人造古鎮人去樓空
本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%

本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%