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從瘋批反派到趙露思姊姊？ 李夢傳參演「告別信」 鄔君梅也來了

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趙露思(見圖)自導自演的都會新劇「告別信」傳找李夢演她姐姐。(取材自微博)
趙露思(見圖)自導自演的都會新劇「告別信」傳找李夢演她姐姐。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

趙露思監製短劇評價不佳後，仍推進自導自演新劇《告別信》，並傳出孔琳、岳暘、李夢與鄔君梅等演員加盟，引發劇迷期待。

大陸女星趙露思跨足幕後再出招。她首度擔任監製的短劇「Sonder·我就不是NPC」近日開播，卻因敘事節奏及演員表現引發批評，口碑不如預期。不過，趙露思並未停下腳步，下一部自導自演的都會新劇「告別信」預計11月開機，配角陣容陸續曝光，包括曾與她合作「許我耀眼」的孔琳、岳暘，以及憑「蘭香如故」受到關注的李夢，還有胡意旋、鄔君梅等人，令劇迷期待。

趙露思近年憑「偷偷藏不住」、「許我耀眼」等作品累積人氣，除了持續演戲，也積極投入影視開發。她今年8月宣布購入多部影視IP版權，並以監製身分參與「Sonder·我就不是NPC」。不過，該劇播出後，部分網友批評劇情敘事混亂、演員表現生澀，作品評價未如預期，也讓趙露思的幕後能力受到關注。

相較之下，「告別信」的製作陣容更受矚目。據相關消息，該劇將與「偷偷藏不住」製作團隊合作，並由「柳舟記」編劇參與創作。網路先前曾傳出男星丞磊可能擔任男主角，但相關消息尚未獲官方證實，網路亦有說法指劇情以女主角為核心，男性角色並非故事重心。

配角方面，孔琳、岳暘曾在「許我耀眼」中飾演趙露思角色的「假父母」，這次傳出將改演她的親生父母；李夢則因在「蘭香如故」飾演反派趙星棠，展現細膩演技而受到討論，網路消息指她可能飾演女主角的姐姐，實際角色仍待官方公布。

事實上，細心的粉絲發現趙露思、李夢的好交情早有端倪。先前趙露思就曾多次在李夢的社群留言互動，李夢也曾親自回覆讚她「好可愛」。兩人將合作的消息傳出後，讓不少影迷與劇迷相當期待兩人在螢幕上擦出不同的火花。

趙露思自導自演的都會新劇「告別信」傳找李夢(見圖)演她姐姐。(取材自微博)
趙露思自導自演的都會新劇「告別信」傳找李夢(見圖)演她姐姐。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 她監製的《Sonder·我就不是NPC》雖已開播，但因敘事節奏與演員表現遭部分網友批評，口碑未達預期，也讓外界開始關注她的幕後製作能力。

  • 《告別信》預計11月開機，傳將與《偷偷藏不住》團隊合作，並由《柳舟記》編劇參與。孔琳、岳暘、李夢、胡意旋、鄔君梅等人也傳出加盟。

  • 網路消息指李夢可能飾演女主角的姐姐，但尚待官方確認。由於她與趙露思早有社群互動，加上兩人過往關係不錯，合作消息因此更受粉絲期待。

趙露思

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