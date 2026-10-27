港星任達華「完全沒學過畫」苦學5年首在台北辦展

任達華畫作第一次在台北展出。(圖／任達華提供)

AI摘要 文章摘要整理： 任達華從演員跨足繪畫，歷經5年自學後首度在台北ART TAIPEI展出作品，並以「炫目3025」呈現結合多媒材的創作理念。

香港 影帝任達華以「PTU」、「黑社會」、「歲月神偷」等作品摘下多座影帝獎項，演戲之外也熱愛攝影、繪畫，曾出版攝影集並舉辦展覽。近年他投入繪畫創作，2020年更設立畫室自學各種繪畫技巧，如今將近5年的創作成果帶到台灣，首度參加「ART TAIPEI台北藝術博覽會」，共展出3張油畫及10張版畫。

「ART TAIPEI台北藝術博覽會」將於10月30日至11月2日在台北世貿中心展覽一館登場，任達華作品由「尊彩藝術中心」展出。不過，他因拍戲行程臨時調動，無法親自來台，仍提前向台北觀眾打招呼：「台北的朋友們大家好！歡迎來到我的『炫目3025』，希望你們喜歡。」他也表示：「感謝主辦方的邀請，這是我第一次在台北辦展，可以和大家多多交流很開心。」

任達華雖然近年才正式投入繪畫，卻坦言自己「完全沒有學過繪畫」。他表示，其實從小就有創作欲望，只是早期受限於時間，只能把許多天馬行空的想法放在腦中，「存在我的3025中」，直到近幾年才陸續將想法化為作品。

他也透露，作品中經常出現「眼睛」這項元素，「眼睛是心靈的視窗，來看我的作品，就可以讓我們用心靈溝通。」對他而言，繪畫並不是單純的興趣，而是另一種觀看世界、與人交流的方式。

任達華長年也熱愛攝影，早在1970年代就常帶著相機到世界各地旅遊，累積不少作品，除了出版攝影集，也曾舉辦攝影展。他形容攝影與繪畫是相輔相成，「拍照是我帶著眼睛看世界，繪畫是我把世界展現給你。」近年他也陸續在上海、香港、巴黎舉辦攝影繪畫藝術展，並出版「香港。別的風景」、「存在的本質：生命與藝術的旅程」等攝影集。

這次展出的作品以新媒體技法疊加油畫，再融入傳統水墨，透過不同媒材碰撞、交融，創造出充滿未知的視覺效果。「炫目3025」中的「3025」對任達華而言，可以代表未來、平行世界甚至外太空，「皆有可能，也充滿未知」。

問到如何在演戲、家庭與繪畫之間分配時間，近年仍維持每年約3至4部影視作品的任達華表示：「陪伴家人是最重要的，其次是工作，這些給我的創作增加了靈感和力量。繪畫是時間的海綿，需要擠一擠。」老婆琦琦及22歲女兒也始終是他作品的第一批觀眾，家人的意見對他而言相當重要，「她們會給我不同視角的回饋和看過作品的感受，也會成為我新的靈感。」

前兩年在女兒教導下，任達華也學會使用iPad作畫，讓創作素材更加多元。他笑說，家人一直給予自己支持與鼓勵，也讓他發現，同一幅作品在不同心境下觀看，可能會產生完全不同的感受。

至於作畫時是否有固定流程，任達華透露自己創作時相當投入，會想像置身大自然，「大漠孤煙或廣袤平原或小雨中的森林等等」，搭配環境音樂讓自己進入狀態，最後再以一杯咖啡把自己「拉回到現實」。

外界曾傳聞他可以在15分鐘內完成一幅畫，任達華則笑著澄清：「有時候15分鐘可以，但更多是疊加很多個15分鐘。」他解釋，創作並非一次完成，而是在一次次靈感與修正中逐漸累積，「繪畫過程中也要一直思考，不斷自我修正。」這次雖無法親自來台，但他的「炫目3025」仍將透過畫作與台北觀眾見面。

任達華畫作第一次在台北展出。(圖／任達華提供)