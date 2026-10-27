78歲甄珍揭4男神私下面目：秦祥林幽默、秦漢話不多

甄珍。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 甄珍出席蘇州修復電影展，回顧當年從3700人中入行的經過，並分享與鄧光榮、秦祥林、秦漢及柯俊雄合作印象，也談到秦祥林與她至今仍保持聯繫。

78歲的金馬獎終身成就獎得主甄珍日前久違公開露面，25日身穿粉色繡花套裝出席蘇州「2026致敬經典國際修復電影展」，為代表作「心有千千結」擔任映後嘉賓。她在現場不僅暢談當年由李翰祥導演從3700人中甄選入行的有趣經過，更逐一分享與鄧光榮、秦祥林、秦漢及柯俊雄等早期四大「男神」合作的心得。

香港 01引述聯合早報報導，演藝生涯累積了近90部電影作品的甄珍，在被問到最喜歡自己哪一部作品時，她強調：「每一部我都非常用心去拍，從不遲到早退，我很負責任，像上班一樣地工作。」在眾多作品當中，她特別偏愛「一簾幽夢」、「彩雲飛」、「海鷗飛處」、「心有千千結」以及「四季花開」等片，同時她也坦言，相對而言自己不那麼喜歡的作品則是「我的媽媽」。

有趣的是，甄珍透露自己小時候的志願其實並非當明星，而是想當公車車掌小姐（巴士售票員）。她笑言：「我們讀書的時候，車掌小姐的權威有多大？一吹口哨車子就開了，所以我想當車掌小姐。」她坦言自己以前其實也不愛看電影，之所以會走上演藝之路，完全是命運的安排。

回顧當年入行經過，名導李翰祥創立國聯影業並公開招考演員，甄珍的同學偷偷拿了她的照片，以「張珍珍」這個本名幫她報名。收到錄取信時，一頭霧水的她還跟媽媽說：「我不知道啊。」最終，李翰祥導演從多達3700名報考者中相中了她。甄珍笑著解釋藝名的由來：「因為是從3000多人裡面選了我，甄選出來的，『甄珍』這個藝名就這樣定了。」

在活動現場，甄珍也逐一分享了對早期合作過的四大「男神」的印象。她形容鄧光榮為人非常善良、耿直；秦祥林是心地善良又幽默的帥哥；秦漢話不多，用「gentleman（紳士）」來形容最恰當；至於柯俊雄則比較頑皮，很會逗人開心。

報導指出，由李行執導、改編自瓊瑤小說的經典電影「心有千千結」，不僅是甄珍的個人代表作，更是讓秦祥林一炮而紅的關鍵作品。

甄珍透露，原本李行導演想找鄧光榮演出男主角，但對方當時在紐約拍戲抽不出時間，她便向導演大力推薦秦祥林接下這個角色，這才成就了後來「二秦二林」的影壇代表人物之一。秦祥林也因與甄珍合作而結為好友，如今秦祥林雖已旅居美國，兩人私下仍保持聯繫、時常彼此問候。