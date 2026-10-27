我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ICE放人了 移民走出拘留中心卻傻眼「回不了家」

中國新晉女首富周群飛是誰？白手起家 身家1270億人民幣

78歲甄珍揭4男神私下面目：秦祥林幽默、秦漢話不多

香港新聞組／香港28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
甄珍。(本報資料照片)
甄珍。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

甄珍出席蘇州修復電影展，回顧當年從3700人中入行的經過，並分享與鄧光榮、秦祥林、秦漢及柯俊雄合作印象，也談到秦祥林與她至今仍保持聯繫。

78歲的金馬獎終身成就獎得主甄珍日前久違公開露面，25日身穿粉色繡花套裝出席蘇州「2026致敬經典國際修復電影展」，為代表作「心有千千結」擔任映後嘉賓。她在現場不僅暢談當年由李翰祥導演從3700人中甄選入行的有趣經過，更逐一分享與鄧光榮、秦祥林、秦漢及柯俊雄等早期四大「男神」合作的心得。

香港01引述聯合早報報導，演藝生涯累積了近90部電影作品的甄珍，在被問到最喜歡自己哪一部作品時，她強調：「每一部我都非常用心去拍，從不遲到早退，我很負責任，像上班一樣地工作。」在眾多作品當中，她特別偏愛「一簾幽夢」、「彩雲飛」、「海鷗飛處」、「心有千千結」以及「四季花開」等片，同時她也坦言，相對而言自己不那麼喜歡的作品則是「我的媽媽」。

有趣的是，甄珍透露自己小時候的志願其實並非當明星，而是想當公車車掌小姐（巴士售票員）。她笑言：「我們讀書的時候，車掌小姐的權威有多大？一吹口哨車子就開了，所以我想當車掌小姐。」她坦言自己以前其實也不愛看電影，之所以會走上演藝之路，完全是命運的安排。

回顧當年入行經過，名導李翰祥創立國聯影業並公開招考演員，甄珍的同學偷偷拿了她的照片，以「張珍珍」這個本名幫她報名。收到錄取信時，一頭霧水的她還跟媽媽說：「我不知道啊。」最終，李翰祥導演從多達3700名報考者中相中了她。甄珍笑著解釋藝名的由來：「因為是從3000多人裡面選了我，甄選出來的，『甄珍』這個藝名就這樣定了。」

在活動現場，甄珍也逐一分享了對早期合作過的四大「男神」的印象。她形容鄧光榮為人非常善良、耿直；秦祥林是心地善良又幽默的帥哥；秦漢話不多，用「gentleman（紳士）」來形容最恰當；至於柯俊雄則比較頑皮，很會逗人開心。

報導指出，由李行執導、改編自瓊瑤小說的經典電影「心有千千結」，不僅是甄珍的個人代表作，更是讓秦祥林一炮而紅的關鍵作品。

甄珍透露，原本李行導演想找鄧光榮演出男主角，但對方當時在紐約拍戲抽不出時間，她便向導演大力推薦秦祥林接下這個角色，這才成就了後來「二秦二林」的影壇代表人物之一。秦祥林也因與甄珍合作而結為好友，如今秦祥林雖已旅居美國，兩人私下仍保持聯繫、時常彼此問候。

精華 FAQ

  • 她身穿粉色繡花套裝，現身蘇州「2026致敬經典國際修復電影展」，並以代表作「心有千千結」擔任映後嘉賓，現場談及演藝生涯與早年合作經驗。

  • 她表示，當年是同學偷偷拿她照片報名國聯影業招考，李翰祥導演從約3700名報考者中選中她，之後她才正式踏入影壇，藝名也因此與「甄選」相關。

  • 她稱鄧光榮善良耿直、秦祥林幽默又善良、秦漢話不多且很紳士、柯俊雄頑皮會逗人開心；另透露她曾推薦秦祥林演出「心有千千結」，兩人至今仍保持聯繫。

香港

上一則

周子瑜新戀情？媽媽罕見護女發聲：曝男方真實身分「是好朋友」

延伸閱讀

80歲秦漢有望現身金鐘頒獎？劉若英曝機率：他不受控

80歲秦漢有望現身金鐘頒獎？劉若英曝機率：他不受控
金鐘獎／80歲秦漢首封迷你劇視帝 劉若英：獎座送到他家

金鐘獎／80歲秦漢首封迷你劇視帝 劉若英：獎座送到他家
觀影說劇／「善男信女」入圍金馬9大獎 楊偉倫、鍾雪瑩挑戰帝后

觀影說劇／「善男信女」入圍金馬9大獎 楊偉倫、鍾雪瑩挑戰帝后
編劇大讚邊佑錫 爆他太紅「已約不到」 點名下一個男神是他

編劇大讚邊佑錫 爆他太紅「已約不到」 點名下一個男神是他

熱門新聞

鄭欣宜去年參加「歌手2025」，卻因傷退出演出。（取材自微博）

鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼

2026-10-23 13:35
天心打定主意不生孩子。(圖／策院與四方四隅提供)

天心「新手上路」扮黑道夫人一心求子 現實生活不想生

2026-10-21 02:19
翁虹愛女劉蒔(右)不僅學業表現出色，面對男同學追求也有自己的主見。(取材自微博)

愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」

2026-10-25 06:00
71歲戲骨畢彥君演過許多經典角色。(取材自微博)

演活「慶餘年」等經典角色 戲骨畢彥君搭公車被認出 贏得熱烈掌聲

2026-10-24 03:00
周思潔17歲出道，當年有「東洋娃娃」的稱號。（萊格悠國際文化有限公司提供）

資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了

2026-10-24 05:09
張秀卿近日宣布離婚。(本報系資料照)

張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲

2026-10-18 15:09

超人氣

更多 >
蘇姿丰現身F1 昔被記者錯當路人甲問「會說英文嗎？」再掀話題

蘇姿丰現身F1 昔被記者錯當路人甲問「會說英文嗎？」再掀話題
巨額資金打水漂 中國人造古鎮人去樓空

巨額資金打水漂 中國人造古鎮人去樓空
本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%

本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%
跑業務、創業者4生肖「講義氣又坦誠」 各路朋友都來幫

跑業務、創業者4生肖「講義氣又坦誠」 各路朋友都來幫
女兒河口湖遇害案情翻轉 台空勤總隊長井延淵請假未返隊

女兒河口湖遇害案情翻轉 台空勤總隊長井延淵請假未返隊