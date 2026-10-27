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章子怡獲頒香港浸大榮譽教授：做演員不能太心疼自己

中通社／香港27日電
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章子怡27日獲香港浸會大學頒授「創意藝術學院榮譽教授」頭銜。（取材自微博）
章子怡27日獲香港浸會大學頒授「創意藝術學院榮譽教授」頭銜。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

章子怡獲香港浸會大學頒授榮譽教授後，以表演課分享成長與演戲心得，勉勵學生堅持自我，也談及在王家衛作品中投入角色的經驗。

中國女星章子怡27日獲香港浸會大學頒授「創意藝術學院榮譽教授」頭銜。她隨後以新的身分，給浸會大學的學子上了一堂表演課。

章子怡回憶從練習舞蹈開始就懂得「台上10分鐘台下10年功」，到中央戲劇學院讀書，登上全新舞台。

「一個又一個的舞台，沉澱了我的稚嫩，淬鍊了我的成長，成為了今天真實篤定的我。」章子怡坦言自己誠惶誠恐，並寄語學生遭遇迷茫和困惑時，不要輕易否定自己，多給自己點時間，多堅持一點點。

章子怡稱，自己真正融入了角色，是在拍攝香港導演王家衛導演的「2046」和「一代宗師」時，「基本上不太清楚整個故事的完整結局是什麼，我每一天就是等著他給我遞一張手寫的劇本，然後才知道今天我要做什麼。」

她總結道，當你動心的時候，你的角色就是生動鮮活的，「表演沒有捷徑，要去體會、感受，他哭你也哭，他笑你是真的發自內心的笑。」

至於要怎麼抽出角色？章子怡笑稱自己的角色都挺苦的，她以最近飾演的母親角色舉例，戲裡的兒子意外死亡，「我知道我一定會有很強烈的情緒，所以作為演員，我在片場給予角色的情緒是毫無保留的，但生活當中就盡可能讓自己平靜一點。」

精華 FAQ

  • 她獲香港浸會大學頒授「創意藝術學院榮譽教授」頭銜，並以這個新身分為浸大學生上了一堂表演課，分享自己的演藝經驗與心得。

  • 她提醒學生遇到迷茫和困惑時，不要急著否定自己，要多給自己一點時間，也要多堅持一點點，讓成長在累積中慢慢發生。

  • 她表示表演沒有捷徑，必須真正去體會和感受角色；拍戲時會毫無保留給出情緒，但回到生活中則盡量讓自己平靜，避免被角色拖得太苦。

香港 章子怡 王家衛

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