章子怡獲頒香港浸大榮譽教授：做演員不能太心疼自己

章子怡27日獲香港浸會大學頒授「創意藝術學院榮譽教授」頭銜。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 章子怡獲香港浸會大學頒授榮譽教授後，以表演課分享成長與演戲心得，勉勵學生堅持自我，也談及在王家衛作品中投入角色的經驗。

中國女星章子怡 27日獲香港 浸會大學頒授「創意藝術學院榮譽教授」頭銜。她隨後以新的身分，給浸會大學的學子上了一堂表演課。

章子怡回憶從練習舞蹈開始就懂得「台上10分鐘台下10年功」，到中央戲劇學院讀書，登上全新舞台。

「一個又一個的舞台，沉澱了我的稚嫩，淬鍊了我的成長，成為了今天真實篤定的我。」章子怡坦言自己誠惶誠恐，並寄語學生遭遇迷茫和困惑時，不要輕易否定自己，多給自己點時間，多堅持一點點。

章子怡稱，自己真正融入了角色，是在拍攝香港導演王家衛 導演的「2046」和「一代宗師」時，「基本上不太清楚整個故事的完整結局是什麼，我每一天就是等著他給我遞一張手寫的劇本，然後才知道今天我要做什麼。」

她總結道，當你動心的時候，你的角色就是生動鮮活的，「表演沒有捷徑，要去體會、感受，他哭你也哭，他笑你是真的發自內心的笑。」

至於要怎麼抽出角色？章子怡笑稱自己的角色都挺苦的，她以最近飾演的母親角色舉例，戲裡的兒子意外死亡，「我知道我一定會有很強烈的情緒，所以作為演員，我在片場給予角色的情緒是毫無保留的，但生活當中就盡可能讓自己平靜一點。」