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「華妃」蔣欣突遭強親脖子 嚇到倒退急推開 影片曝光掀性騷爭議

記者陳穎／即時報導
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蔣欣被吻脖子，滿臉都是驚恐。（取材自微博）
蔣欣被吻脖子，滿臉都是驚恐。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

蔣欣出席時尚秀合影時，遭設計師馬凱突然親吻脖子，她驚嚇後退並推開對方，影片曝光後引發網友對界線與性騷擾的討論。

43歲中國女星蔣欣憑藉「後宮甄嬛傳」飾演「華妃娘娘」一角走紅，精湛演技至今仍讓觀眾印象深刻。沒想到，她27日出席時尚品牌MESSENTIAL大秀，與設計師馬凱合影時，對方竟突然靠近親吻她的脖子，讓她當場嚇得驚呼、身體向後閃躲，還伸手推開對方。相關影片曝光後迅速引發熱議，不少網友質疑這樣的親密接觸是否逾越界線。

▲ 影片來源：微博

蔣欣當天身穿紅色服裝亮相，搭配精緻刺繡設計，造型喜氣又典雅，原本在活動現場與設計師馬凱進行正常合影，沒想到對方突然湊近，親吻她的脖頸，讓現場氣氛瞬間出現變化。

從流出的影片可見，蔣欣面對突如其來的舉動明顯受到驚嚇，身體立即向後仰，試圖拉開雙方距離，並下意識伸手推開對方，反應相當直接。整個過程發生在其他明星及工作人員面前，相關畫面曝光後，隨即在網路上引起討論。

雖然蔣欣一度表情僵住，但很快便調整情緒，隨後仍配合完成後續拍攝。她當下的反應也被網友放大檢視，不少人認為，從她明顯閃躲、推開對方的動作，可以看出她對這個突如其來的接觸感到意外。

影片在社群平台流傳後，網友紛紛表達不滿，認為即使是公開活動或合影場合，也不代表可以任意做出親吻等親密舉動，是否取得當事人同意更是關鍵。部分網友更質疑此舉是否涉及性騷擾，相關話題持續延燒，關鍵字「蔣欣被男設計師親了脖子」也登上微博熱搜。

精華 FAQ

  • 她在與設計師馬凱合影時，對方突然靠近並親吻她的脖子，讓她當場驚呼、身體後退，還下意識伸手推開對方，現場氣氛隨即變得尷尬。

  • 從流出的影片可見，她明顯受到驚嚇，第一時間向後閃躲並伸手推開對方，表情也一度僵住，之後才勉強調整情緒繼續完成後續拍攝。

  • 網友認為在公開活動或合影場合，未經同意就做出親吻脖子等親密動作已越界，是否取得當事人同意很關鍵，因此不少人質疑這舉動可能涉及性騷擾。

性騷 後宮甄嬛傳

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