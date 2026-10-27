正式進軍娛樂圈？黃磊女兒黃多多紅毯處女秀 遭指笑容詭異

黃多多近日身穿香奈兒出席VOGUE時尚盛典，外界猜測她將進軍娛樂圈。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 黃磊女兒黃多多以香奈兒造型亮相VOGUE盛典掀起關注，雖被猜測正式進軍娛樂圈，但出道消息未獲證實，紅毯表現與笑容也成為討論焦點。

大陸藝人黃磊與孫莉的20歲女兒黃多多（黃憶慈），近日身穿香奈兒（CHANEL）2026秋冬系列酒紅色長裙，出席VOGUE時尚盛典，相關話題迅速登上熱搜。外界猜測她正式進軍娛樂圈，但本人及工作室尚未宣布出道。她的造型與詭異笑容引發不同評價，黃多多則坦言，剛出場時緊張得不得了，真正走起來後才逐漸放鬆。

綜合媒體報導，星二代黃多多從小受到外界關注。這次紅毯首秀，她以酒紅色長裙搭配整體造型亮相，有網友稱讚她氣質出眾、與母親神似，也有人批評她笑容不夠自然，甚至形容「笑得詭異」、「用力過猛」，紅毯表現因此成為討論焦點。

面對首次走紅毯的壓力，黃多多透露，自己沒有事先練習定點擺姿勢，家人給她的叮囑也很簡單，就是「享受」。她說，剛走出來時確實緊張到不行，但一開始走動就放鬆了。家人希望她享受過程、保持開心，而不是一味追求完美表現。

除了服裝，黃多多也展現個人創作特色。她透露，活動出發照背景中的手繪元素出自自己之手，靈感來自過往畫作及當天的紅裙子。她平時經常畫穿紅裙子的女孩，這次也把自己的創作融入造型呈現。

妹妹的反應則成為另一段插曲，她看到姊姊的造型興奮直呼：「哇，太美了，我不行了！」姊姊走紅毯前，她還特地上前打氣：「姊姊加油，你是最美的。」

黃多多此次亮相，讓外界開始討論她是否正式進入娛樂圈。雖然香奈兒造型獲關注，但品牌合作及出道消息尚未獲官方確認，網傳她將出演影視作品的消息也曾被後援會闢謠。