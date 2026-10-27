徐冬冬被老公拍成虎背熊腰？ 霸氣自稱「如雄鷹般女人」

徐冬冬近日在社交平台發布一組由丈夫尹子維親自掌鏡的戶外隨拍，被部分網友評價她「虎背熊腰」，她霸氣回懟。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 徐冬冬因丈夫尹子維拍攝的隨拍照引發身材爭議後，親自回應自己是標準體重，並主張健康比白瘦幼更重要，尹子維也公開支持她。

大陸女星徐冬冬近日在社交平台發布一組由丈夫尹子維親自掌鏡的戶外隨拍，被部分網友留言評價她「虎背熊腰」，引發身材爭議。面對這一評價，徐冬冬直接轉發該評論並霸氣回應：「不好意思，我這是標準體重」，稱「壯是健康的形象」，還調侃稱下次請叫她「雄鷹般的女人」。尹子維隨後也在微博 發聲力挺妻子，稱這才是「健康的美」。

據都市快報橙柿互動報導，徐冬冬日前曬老公鏡頭下的自己，並配文：老公給我拍的……結果引發網友熱議，有網友稱其「虎背熊腰」。

徐冬冬隨即回應稱，「不好意思，我這是標準體重」，並霸氣回應「壯是健康的形象」，還調侃稱下次請叫她「雄鷹般的女人」，並稱每個支持自己的女孩子都是「雄鷹般的女人」。

尹子維隨後也在微博發聲力挺妻子，轉發並配文「健康的美」，公開站在徐冬冬這邊。

評論區網友紛紛表示支持：「真的要杜絕那種以瘦為美的歪風了，支持冬姐」、「就喜歡這種氣血很足的健康美」、「健康的身材才對，而不是白幼瘦」、「多好的身材，什麼畸形審美，對女性不要過於苛刻。」

徐冬冬身高168公分、體重120斤，此前多次公開表達過類似態度，曾曬出真實的肚子，還表示不超130斤就舒適，認為美從來不是只有白瘦幼一種模板，豐腴美、骨感美都不該被羞恥化，除非拍戲角色需要，不會刻意節食減重。

徐冬冬出生於1990年，因在網劇「餘罪」中出演大嫂沈嘉文一角而廣為人知。隨後，徐冬冬接連出演了「大嫂」、「特工狂花」、「老闆娘」、「大嫂歸來」等一系列作品，成為觀眾心中的「大嫂專業戶」。

此外，她還有一個廣為人知的身分——「椰樹女神」，椰樹椰汁品牌的長期代言人，合作時長超10年。

2026年3月22日晚，徐冬冬在社交平台曬視頻宣布，「和尹子維已成家」。她透露，兩人已在家中舉辦儀式，暫未公開對外舉辦答謝宴，也未進行直播。

尹子維，1975年5月19日出生於香港，畢業於美國加州柏克萊大學，香港影視男演員、歌手、主持人、配音等。