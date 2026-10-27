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傳試鏡7次、耗時7個月 閻桉靠「這招」拿下「嫁金釵」男主

娛樂新聞組／綜合報導
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閻桉在「嫁金釵」中飾演英國公世子「陸濯」，網傳他歷經7次試鏡才拿下男主角。（取材...
閻桉在「嫁金釵」中飾演英國公世子「陸濯」，網傳他歷經7次試鏡才拿下男主角。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

閻桉歷經7次試鏡、7個月選角才拿下《嫁金釵》男主，並以反差感十足的世子陸濯走紅，角色深情又心機，成為追劇話題焦點。

大陸古裝劇「嫁金釵」近期掀起追劇熱潮，曾是南韓男團PENTAGON成員的閻桉，憑藉英國公世子「陸濯」一角受到關注。他在劇中外表高冷、內心深情，面對田曦薇飾演的魏嬈更是使盡「小心機」，反差魅力引發網友熱議。隨著人氣攀升，網路傳出他歷經7次試鏡才拿下男主角的幕後故事。

「嫁金釵」男主角選角傳歷時7個月，期間曾接觸多名演員。缺乏古裝劇男主角經驗的閻桉，據稱先後參與7輪試鏡，反覆研究劇本，從角色儀態、台詞到眼神細節逐一琢磨，最終獲得製作團隊青睞。

據悉，閻桉並非表演科班出身，過去以偶像歌手身分活動，轉戰戲劇圈後積極磨練演技。網傳他為詮釋世子的挺拔身姿，開拍前接受體能及武術訓練，拍攝期間即使深夜收工仍持續健身，甚至身體不適也堅持完成武打戲分，展現投入角色的態度。

除了外型與打戲，陸濯在感情中的反差表現更成為討論焦點。劇中他原本是清冷矜貴的世家公子，遇上魏嬈後卻頻頻使出「苦肉計」，生病時故作委屈，希望換得對方關心；明知有人故意挑釁，仍帶傷接受比試，讓魏嬈為他擔心。

面對感情競爭者，陸濯更展現強烈醋意。當魏嬈提及兩人婚禮儀式尚未完成，他便趁機補辦「廟見」，試圖確認夫妻名分。即使兩人關係出現波折，他仍不願輕易放手，甚至深夜前往魏嬈房間，以兩人私下相會可能曝光為由，反過來牽制對方。

最令觀眾印象深刻的，則是陸濯明知魏嬈最初有意利用自己，仍甘願成為她復仇計畫的一部分，甚至表明「你想利用我就儘管來，我甘之如飴」，將深情與算計交織在一起。

從高冷世子到戀愛後滿腹心機的「醋王」，閻桉透過陸濯展現不同面向。網友也以「陸濯有點心機全使魏嬈身上了」形容角色的反差魅力，讓這段充滿試探、拉扯與深情的古裝愛情成為討論話題。

精華 FAQ

  • 據傳他歷經7輪試鏡、長達7個月的選角過程，反覆研究劇本並細琢角色儀態、台詞與眼神，最終獲得製作團隊青睞，成功拿下男主角。

  • 閻桉並非表演科班出身，為了演出陸濯的挺拔氣質，開拍前接受體能與武術訓練，拍攝期間也持續健身，甚至身體不適仍堅持完成武打戲。

  • 陸濯表面高冷矜貴，對魏嬈卻頻頻使出苦肉計、醋意十足，還甘願成為對方復仇計畫的一部分，深情與算計並存，形成強烈反差魅力。

南韓

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