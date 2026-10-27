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鄭爽神隱4年 突現身台灣街頭 素顏吃美食、玩遊戲

記者陳穎／綜合報導
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鄭爽曾是大陸一線女星。(取材自微博)
鄭爽曾是大陸一線女星。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

鄭爽自2021年風波後淡出演藝圈，近日卻被拍到低調現身台灣街頭，素顏逛街、吃美食、玩遊戲，生活狀態再度引發外界關注。

大陸女星鄭爽自2021年捲入「代孕棄養」與逃漏稅風波後，演藝事業全面停擺，過去人氣與演藝版圖瞬間歸零，近年更鮮少公開露面。神隱約4年期間，她曾一度在Instagram短暫發聲，但帳號之後又悄然消失。沒想到近日卻有影片曝光，鄭爽低調現身台灣街頭，戴著鴨舌帽、口罩，穿著深色上衣，在夜間街頭逛街、品嘗美食，還體驗遊戲攤位，整個人看起來氣色不錯，行程相當愜意。

從曝光的影片可見，鄭爽全程以帽子及口罩遮掩身分，穿梭在熱鬧街頭，身旁並未見大批隨行人員，與一般遊客幾乎沒有太大差異。她沿途不時停下腳步，在攤販前挑選商品、吃東西，也有與現場民眾擦身而過的畫面，行蹤相當低調。影片中她看起來心情不錯，還興致勃勃體驗遊戲，與過去長時間淡出演藝圈的形象形成鮮明對比。

鄭爽過去因演出「一起來看流星雨」系列走紅，曾是大陸當紅女星，然而2021年接連爆發代孕、棄養爭議，以及遭中國大陸官方調查逃漏稅等風波後，遭到全面封殺，相關作品及商業活動也受到影響。她後續還被追討巨額稅款及罰款，演藝事業幾乎全面停擺。

如今突然被拍到現身台灣，且看起來自在逛街、吃美食，影片曝光後也讓外界再次關注她目前的生活狀態。不過，她此次來台的目的、停留時間及是否有其他工作安排，目前尚無進一步消息。

鄭爽消失4年驚現台灣夜市吃喝玩樂。（取材自Instagram）
鄭爽消失4年驚現台灣夜市吃喝玩樂。（取材自Instagram）

精華 FAQ

  • 她近日被拍到現身台灣街頭，戴著鴨舌帽和口罩、穿深色上衣，夜間逛街、挑選攤販商品、品嘗美食，還體驗了遊戲攤位，行程相當低調自在。

  • 她在2021年捲入代孕棄養與逃漏稅風波後，遭到輿論與官方調查影響，相關作品和商業活動受衝擊，演藝事業也幾乎全面停擺，長時間淡出公開視野。

  • 外界主要關注她目前的生活狀態，以及這次來台的真正目的、會停留多久、是否還有其他工作安排；但截至目前，相關細節都還沒有進一步消息。

鄭爽

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