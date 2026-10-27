我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑陷龐氏騙局 華埠多年舊友反目成仇

烘衣紙防靜電 還能「清潔微波爐」？專家提醒3大缺點

出道10年大突破… 肖戰挑戰「小城良方」彆扭醫生 「沒想討觀眾喜歡」

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
肖戰在「小城良方」中飾演醫師劉錚亮，是個傲氣、不善交際的人。(取材自微博)
肖戰在「小城良方」中飾演醫師劉錚亮，是個傲氣、不善交際的人。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

肖戰在央視熱播劇《小城良方》中飾演性格彆扭的神經外科醫師，透過長時間研究角色背景與醫療細節，展現出出道10年來更成熟的表演思考。

大陸頂流男星肖戰主演的電視劇「小城良方」近日在央視熱播，他飾演的神經外科醫師劉錚亮，專業能力出眾，卻傲氣、不善交際，甚至有些不近人情。面對這個不算討喜的角色，肖戰坦言，自己從未刻意想著如何讓觀眾喜歡他，而是希望先理解人物的性格與處境，「我不去想我要讓觀眾喜歡他，或是很討巧地去演」。

肖戰近日接受央視專訪，分享演出「小城良方」的幕後準備。他表示，第一次讀到劇本時，就對劉錚亮產生強烈的表演欲望，因為自己很懂這個角色。劇中，劉錚亮原本在深圳擁有不錯的事業，卻因一場「飛刀」事件跌入人生低谷，被迫返回東北老家重新開始。面對熱情直爽的鄉親，他反而顯得拘謹、疏離，難以融入當地生活。

為了理解角色的性格從何而來，肖戰與導演張曉波一聊就是8小時，從人物童年、離開家鄉的原因，到在深圳的生活經歷及家庭關係，一步步梳理劉錚亮的成長背景。肖戰形容，這就像為人物「打地基」，唯有弄清楚他的過去，才能理解當下的情緒與選擇。

導演要求肖戰「不要演」，而是順著現場氛圍自然反應。劉錚亮初回東北，被一群熱情的當地人包圍時，肖戰身為劇組少數南方人，對陌生環境的侷促感有切身體會，也讓這場戲更貼近人物的真實狀態。

除了生活戲，肖戰也為醫師角色做足功課，特地走進醫院觀察醫師的工作習慣，學習開顱手術的完整流程，希望透過可信的專業細節，呈現神經外科醫師投入工作的模樣。

劉錚亮的彆扭，也來自身分認同的拉扯。他在深圳打拚出一番成績，內心卻未必安定；回到故鄉，熟悉的人情與生活又讓他無所適從。肖戰形容，角色「卡在了家鄉跟自己成長城市的中間」。

23歲離開重慶、前往北京發展的肖戰，對這份離鄉心情也有共鳴。他說，每次回重慶與家人朋友吃燒烤、散步，都像是「給一部快沒電的手機重新充電」。

今年是肖戰成為演員的第10年。他坦言自己不是天才型演員，更相信盡力而為、穩紮穩打。這次不刻意美化角色，而是試著理解一個有缺點、會彆扭的普通人，也展現他對表演的另一種思考。

精華 FAQ

  • 他飾演神經外科醫師劉錚亮，專業能力很強，但性格傲氣、不善交際，對人情世故也顯得疏離，屬於一個不太討喜、但層次很豐富的角色。

  • 他先與導演張曉波長聊8小時，梳理角色童年、離鄉原因與深圳經歷，再走進醫院觀察醫師工作，並學習開顱手術流程，補足專業細節。

  • 因為他23歲離開重慶到北京發展，也常有離鄉與適應新環境的感受，能理解劉錚亮卡在家鄉與成長城市之間的彆扭與不安。

肖戰

上一則

楊祐寧6度入圍首敲響金鐘奪男配獎 榮耀獻天上爸爸

下一則

金鐘獎／陳庭妮主持處女秀 先歌後舞炒熱氣氛 網狂讚

延伸閱讀

肖戰進演小城醫師無雜念 章子怡送他花籃喊「戰戰」

肖戰進演小城醫師無雜念 章子怡送他花籃喊「戰戰」
「小城良方」天才醫師陷低潮 肖戰演活憔悴感

「小城良方」天才醫師陷低潮 肖戰演活憔悴感
預約破百萬…肖戰「小城良方」未播先轟動 和「她」醉吻掀熱議

預約破百萬…肖戰「小城良方」未播先轟動 和「她」醉吻掀熱議
肖戰「小城良方」與倪大紅互懟 戲裡戲外反差萌圈粉

肖戰「小城良方」與倪大紅互懟 戲裡戲外反差萌圈粉

熱門新聞

鄭欣宜去年參加「歌手2025」，卻因傷退出演出。（取材自微博）

鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼

2026-10-23 13:35
張秀卿近日宣布離婚。(本報系資料照)

張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲

2026-10-18 15:09
天心打定主意不生孩子。(圖／策院與四方四隅提供)

天心「新手上路」扮黑道夫人一心求子 現實生活不想生

2026-10-21 02:19
趙又廷和高圓圓。（取材自微博）

粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網

2026-10-19 08:00
翁虹愛女劉蒔(右)不僅學業表現出色，面對男同學追求也有自己的主見。(取材自微博)

愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」

2026-10-25 06:00
71歲戲骨畢彥君演過許多經典角色。(取材自微博)

演活「慶餘年」等經典角色 戲骨畢彥君搭公車被認出 贏得熱烈掌聲

2026-10-24 03:00

超人氣

更多 >
學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業

學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業
曾喊「愛美國就該支持ICE」 他如今在機場被ICE帶走

曾喊「愛美國就該支持ICE」 他如今在機場被ICE帶走
王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情

王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情
長者注意 美研究「日常1習慣」恐是失智前兆 風險高出48%

長者注意 美研究「日常1習慣」恐是失智前兆 風險高出48%
發緊急代碼 洛杉磯飛北京突遇故障 機上262人被迫返航

發緊急代碼 洛杉磯飛北京突遇故障 機上262人被迫返航