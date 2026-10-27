出道10年大突破… 肖戰挑戰「小城良方」彆扭醫生 「沒想討觀眾喜歡」

肖戰在「小城良方」中飾演醫師劉錚亮，是個傲氣、不善交際的人。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 肖戰在央視熱播劇《小城良方》中飾演性格彆扭的神經外科醫師，透過長時間研究角色背景與醫療細節，展現出出道10年來更成熟的表演思考。

大陸頂流男星肖戰 主演的電視劇「小城良方」近日在央視熱播，他飾演的神經外科醫師劉錚亮，專業能力出眾，卻傲氣、不善交際，甚至有些不近人情。面對這個不算討喜的角色，肖戰坦言，自己從未刻意想著如何讓觀眾喜歡他，而是希望先理解人物的性格與處境，「我不去想我要讓觀眾喜歡他，或是很討巧地去演」。

肖戰近日接受央視專訪，分享演出「小城良方」的幕後準備。他表示，第一次讀到劇本時，就對劉錚亮產生強烈的表演欲望，因為自己很懂這個角色。劇中，劉錚亮原本在深圳擁有不錯的事業，卻因一場「飛刀」事件跌入人生低谷，被迫返回東北老家重新開始。面對熱情直爽的鄉親，他反而顯得拘謹、疏離，難以融入當地生活。

為了理解角色的性格從何而來，肖戰與導演張曉波一聊就是8小時，從人物童年、離開家鄉的原因，到在深圳的生活經歷及家庭關係，一步步梳理劉錚亮的成長背景。肖戰形容，這就像為人物「打地基」，唯有弄清楚他的過去，才能理解當下的情緒與選擇。

導演要求肖戰「不要演」，而是順著現場氛圍自然反應。劉錚亮初回東北，被一群熱情的當地人包圍時，肖戰身為劇組少數南方人，對陌生環境的侷促感有切身體會，也讓這場戲更貼近人物的真實狀態。

除了生活戲，肖戰也為醫師角色做足功課，特地走進醫院觀察醫師的工作習慣，學習開顱手術的完整流程，希望透過可信的專業細節，呈現神經外科醫師投入工作的模樣。

劉錚亮的彆扭，也來自身分認同的拉扯。他在深圳打拚出一番成績，內心卻未必安定；回到故鄉，熟悉的人情與生活又讓他無所適從。肖戰形容，角色「卡在了家鄉跟自己成長城市的中間」。

23歲離開重慶、前往北京發展的肖戰，對這份離鄉心情也有共鳴。他說，每次回重慶與家人朋友吃燒烤、散步，都像是「給一部快沒電的手機重新充電」。

今年是肖戰成為演員的第10年。他坦言自己不是天才型演員，更相信盡力而為、穩紮穩打。這次不刻意美化角色，而是試著理解一個有缺點、會彆扭的普通人，也展現他對表演的另一種思考。