我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑陷龐氏騙局 華埠多年舊友反目成仇

烘衣紙防靜電 還能「清潔微波爐」？專家提醒3大缺點

梁朝偉皺眉喊劉嘉玲別吃了… 超甜「鬥嘴對話」閃瞎全網

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
劉嘉玲(左)曬出和梁朝偉的合影，相當逗趣。(取材自微博)
劉嘉玲(左)曬出和梁朝偉的合影，相當逗趣。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

梁朝偉、劉嘉玲低調訪台，劉嘉玲分享吃麵合照並配上廣東話鬥嘴對白，讓兩人自然又幽默的夫妻互動曝光。

港星梁朝偉劉嘉玲夫妻近日低調現身台北，劉嘉玲在社群平台分享兩人用餐的合照，意外曝光夫妻私下的逗趣互動。照片中，劉嘉玲捧著一碗麵，笑得相當開心，一旁的梁朝偉卻皺著眉頭看著她手中的食物。她還特地為照片配上廣東話對白，模擬兩人的對話，讓外界一窺夫妻日常相處的幽默一面。

劉嘉玲配文寫道，梁朝偉彷彿在勸她：「唔好食啦！」（不要再吃了！）她則俏皮回應：「唔好理我啦！」（不要管我啦！）一來一往的鬥嘴，搭配梁朝偉無奈又逗趣的表情，與劉嘉玲開心享用美食的模樣形成鮮明對比。這張沒有刻意營造浪漫氛圍的合照，反而展現兩人相處時自然又自在的一面。

兩人這趟台北行相當低調，但先前已被金鐘視帝、越南籍演員連炳發意外「捕獲」。連炳發因金鐘獎行程赴台，在下榻飯店吃早餐時巧遇梁朝偉，開心與他合照，意外讓外界得知影帝人在台灣。隨後劉嘉玲分享夫妻用餐照，兩人的台北行也逐漸曝光。

有趣的是，劉嘉玲分享夫妻合照前，曾曬出自己在飯店健身房運動的照片，並寫下「為美食買單」，幽默透露為了享受美食，也得先努力運動。白天揮汗健身，晚上開心吃麵，再搭配梁朝偉勸她別吃、她回嗆「不要管我」的趣味對話，前後呼應，讓這趟台北行增添不少生活趣味。

梁朝偉與劉嘉玲結婚多年，兩人個性一向被外界視為一動一靜，梁朝偉內斂寡言，劉嘉玲則爽朗大方。這回沒有華麗造型，也沒有刻意放閃，僅憑一張吃麵照和兩句鬥嘴對白，就呈現出老夫老妻的默契。

不少網友直呼，「影帝皺眉的樣子太可愛了」、「這就是老夫老妻的頂級浪漫」，還有人說，「這才是長久婚姻的樣子，一個負責寵、一個負責鬧，太羨慕了」。

精華 FAQ

  • 他們原本低調訪台，後來先被金鐘視帝、越南籍演員連炳發在飯店早餐時巧遇並合照，之後劉嘉玲再分享用餐照，才讓台北行逐步曝光。

  • 她替梁朝偉配上「唔好食啦！」，自己則回應「唔好理我啦！」，用廣東話模擬夫妻鬥嘴，呈現梁朝偉無奈、劉嘉玲俏皮的互動。

  • 因為照片沒有刻意營造浪漫，而是靠吃麵、健身與鬥嘴對白，呈現兩人日常相處的自然感，讓外界感受到老夫老妻的默契與生活趣味。

梁朝偉 劉嘉玲

上一則

金鐘61/莊凱勛奪戲劇節目視帝 楊貴媚戲劇女主3封后 秦漢迷你劇視帝

延伸閱讀

梁朝偉赴台大啖美食 皺眉看劉嘉玲：不要再吃了

梁朝偉赴台大啖美食 皺眉看劉嘉玲：不要再吃了
梁朝偉、劉嘉玲同框葛萊美大咖 曬「神仙合照」網驚呼：以為是AI合成

梁朝偉、劉嘉玲同框葛萊美大咖 曬「神仙合照」網驚呼：以為是AI合成
「越南梁朝偉」巧遇梁朝偉本人…連炳發早餐巧遇影帝

「越南梁朝偉」巧遇梁朝偉本人…連炳發早餐巧遇影帝
粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網

粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網

熱門新聞

鄭欣宜去年參加「歌手2025」，卻因傷退出演出。（取材自微博）

鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼

2026-10-23 13:35
張秀卿近日宣布離婚。(本報系資料照)

張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲

2026-10-18 15:09
天心打定主意不生孩子。(圖／策院與四方四隅提供)

天心「新手上路」扮黑道夫人一心求子 現實生活不想生

2026-10-21 02:19
趙又廷和高圓圓。（取材自微博）

粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網

2026-10-19 08:00
翁虹愛女劉蒔(右)不僅學業表現出色，面對男同學追求也有自己的主見。(取材自微博)

愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」

2026-10-25 06:00
71歲戲骨畢彥君演過許多經典角色。(取材自微博)

演活「慶餘年」等經典角色 戲骨畢彥君搭公車被認出 贏得熱烈掌聲

2026-10-24 03:00

超人氣

更多 >
學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業

學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業
曾喊「愛美國就該支持ICE」 他如今在機場被ICE帶走

曾喊「愛美國就該支持ICE」 他如今在機場被ICE帶走
王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情

王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情
長者注意 美研究「日常1習慣」恐是失智前兆 風險高出48%

長者注意 美研究「日常1習慣」恐是失智前兆 風險高出48%
發緊急代碼 洛杉磯飛北京突遇故障 機上262人被迫返航

發緊急代碼 洛杉磯飛北京突遇故障 機上262人被迫返航