梁朝偉皺眉喊劉嘉玲別吃了… 超甜「鬥嘴對話」閃瞎全網

劉嘉玲(左)曬出和梁朝偉的合影，相當逗趣。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 梁朝偉、劉嘉玲低調訪台，劉嘉玲分享吃麵合照並配上廣東話鬥嘴對白，讓兩人自然又幽默的夫妻互動曝光。

港星梁朝偉 、劉嘉玲 夫妻近日低調現身台北，劉嘉玲在社群平台分享兩人用餐的合照，意外曝光夫妻私下的逗趣互動。照片中，劉嘉玲捧著一碗麵，笑得相當開心，一旁的梁朝偉卻皺著眉頭看著她手中的食物。她還特地為照片配上廣東話對白，模擬兩人的對話，讓外界一窺夫妻日常相處的幽默一面。

劉嘉玲配文寫道，梁朝偉彷彿在勸她：「唔好食啦！」（不要再吃了！）她則俏皮回應：「唔好理我啦！」（不要管我啦！）一來一往的鬥嘴，搭配梁朝偉無奈又逗趣的表情，與劉嘉玲開心享用美食的模樣形成鮮明對比。這張沒有刻意營造浪漫氛圍的合照，反而展現兩人相處時自然又自在的一面。

兩人這趟台北行相當低調，但先前已被金鐘視帝、越南籍演員連炳發意外「捕獲」。連炳發因金鐘獎行程赴台，在下榻飯店吃早餐時巧遇梁朝偉，開心與他合照，意外讓外界得知影帝人在台灣。隨後劉嘉玲分享夫妻用餐照，兩人的台北行也逐漸曝光。

有趣的是，劉嘉玲分享夫妻合照前，曾曬出自己在飯店健身房運動的照片，並寫下「為美食買單」，幽默透露為了享受美食，也得先努力運動。白天揮汗健身，晚上開心吃麵，再搭配梁朝偉勸她別吃、她回嗆「不要管我」的趣味對話，前後呼應，讓這趟台北行增添不少生活趣味。

梁朝偉與劉嘉玲結婚多年，兩人個性一向被外界視為一動一靜，梁朝偉內斂寡言，劉嘉玲則爽朗大方。這回沒有華麗造型，也沒有刻意放閃，僅憑一張吃麵照和兩句鬥嘴對白，就呈現出老夫老妻的默契。

不少網友直呼，「影帝皺眉的樣子太可愛了」、「這就是老夫老妻的頂級浪漫」，還有人說，「這才是長久婚姻的樣子，一個負責寵、一個負責鬧，太羨慕了」。